Juegos Suramericanos 2026: Recreo estrenó un Centro de Tiro de nivel internacional

El nuevo complejo cuenta con 80 líneas de tiro, tres campos internacionales de escopeta y tecnología homologada para competencias de alto nivel. Será escenario de Santa Fe 2026 y permanecerá como infraestructura deportiva una vez finalizado el certamen.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este sábado en Recreo el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, una de las principales obras construidas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y que, según destacó el mandatario, se posiciona como “el Centro de Tiro más moderno de América Latina”.

El complejo fue diseñado bajo estándares internacionales para recibir competencias de rifle, pistola y escopeta y será utilizado durante los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en distintos escenarios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La infraestructura dispone de 80 líneas de tiro, distribuidas en 30 puestos de 10 metros, 20 de 25 metros y otros 30 de 50 metros. A ello se suman tres campos para las disciplinas Skeet y Trap, además de sectores específicos para deportistas, delegaciones, autoridades, prensa y público.

El predio tiene capacidad para 448 espectadores sentados y fue equipado con tecnología de última generación homologada por la Federación Internacional de Tiro Deportivo, lo que permitirá albergar competencias nacionales e internacionales más allá de los Juegos Suramericanos.

Una obra que quedará después de Santa Fe 2026

Durante la inauguración, Pullaro vinculó la construcción de la nueva infraestructura con la decisión adoptada por la Provincia de organizar los Juegos y generar instalaciones deportivas que permanezcan una vez terminada la competencia.

“La cultura del esfuerzo, del deporte, te forja para poder construir una sociedad mejor”, sostuvo el gobernador, quien afirmó que las obras desarrolladas para Santa Fe 2026 apuntan a posicionar a la provincia como uno de los principales polos deportivos del país.

Al referirse específicamente al nuevo complejo de Recreo, Pullaro aseguró que se trata del “Centro de Tiro más moderno de América Latina” y planteó que su funcionamiento posterior podrá generar nuevas competencias y actividades vinculadas al turismo deportivo.

“Eso también es una oportunidad para el turismo deportivo, para que florezca nuestra hotelería, nuestra gastronomía, para que muchos vecinos y vecinas encuentren una oportunidad laboral y sea un legado que quede en esta ciudad y en esta región”, señaló.

El proyecto contempla además la posibilidad de realizar futuras ampliaciones, tanto de las líneas de tiro como de los sectores destinados a las modalidades de escopeta, con el objetivo de sostener competencias de mayor escala una vez concluido Santa Fe 2026.

Tecnología e infraestructura para la alta competencia

La construcción no se limitó al edificio deportivo. La intervención incluyó calles internas, sistemas de drenaje, pavimentación, alumbrado, veredas, senderos peatonales, estacionamientos y espacios verdes.

También se instalaron losetas podotáctiles para mejorar la accesibilidad, nueva infraestructura eléctrica, redes de agua y cloaca e iluminación deportiva preparada para las exigencias de competencias internacionales.

El escenario recibirá durante los Juegos a los atletas que participarán en las pruebas de tiro deportivo. Entre quienes estuvieron presentes en la inauguración se encontraban los representantes olímpicos Alexis Eberhardt y Amelia Fourne, además de Alliana Volkart, medallista en los Juegos Odesur 2018 y participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El acto contó además con funcionarios provinciales y autoridades locales, entre ellos los ministros Fabián Bastia, Victoria Tejeda, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares; el senador provincial Julio Garibaldi; y los intendentes de Recreo, Omar Colombo, y de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

Más de 90 millones de dólares en infraestructura

El Centro de Tiro integra el programa de infraestructura que la Provincia ejecutó para recibir los Juegos Suramericanos. En total, la inversión vinculada a las obras supera los 90 millones de dólares, de los cuales 75 millones corresponden a financiamiento externo otorgado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, complementado con recursos del Tesoro provincial.

Santa Fe 2026 reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y más de 60 disciplinas distribuidas entre las distintas sedes.

Con la apertura del nuevo complejo, Recreo incorpora una instalación permanente que trascenderá las dos semanas de competencia. Finalizados los Juegos, el desafío será sostener su utilización mediante entrenamientos, torneos nacionales y competencias internacionales que permitan aprovechar una infraestructura concebida para el deporte de alto rendimiento.