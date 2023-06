Villa Cañás: El municipio retiró la estatua de Mirtha Legrand

🔊 LEER NOTA



Luego de la controversia que generó la imagen de la estatua de la diva de los almuerzos, en el mediodía del martes 6 de junio, la municipalidad de Villa Cañás procedió a retirar la figura emplazada.

Según trascendió, fue la propia Mirtha que se comunicó con el intendente Norberto Gizzi y le solicitó que la quitasen, porque había recibido muchas burlas y no estaba cómoda con todo lo que se generó; por consiguiente se respetó su solicitud.

Cabe recordar que durante la jornada del domingo pasado se descubrió una escultura en metal de Mirtha Legrand, la cual fue colocada en una de las glorietas del predio que lleva su nombre. La obra fue realizada por el artista Daniel Melero, oriundo de Laboulaye, Córdoba.

Tras la viralización de la imagen que repercutió a nivel nacional, los seguidores de la diva dejaron en claro que no le hacía justicia.

La Chiqui fue consultada al respecto en Polémica en el bar, el programa de América que conduce Marcela Tinayre, y no se anduvo con rodeos. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima». Me mostraron antes de ayer la foto y dije: “Muchas gracias”, se sinceró la diva.

Luego, Mirtha agregó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”.

En 2018, la Chiqui había regresado a su ciudad natal junto con sus hermanos y los tres fueron declarados ciudadanos ilustres. Por eso, señaló: “Me mandaron fotos cañaseños. Está José, mi hermano, que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje. Una pena que no pusieron a Goldy”.