Venado Tuerto: Allanamientos y detención por amenazas de bomba a escuelas

En el marco de una investigación por amenazas telefónicas contra dos establecimientos educativos de la ciudad, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este viernes dos allanamientos y detuvo a una persona, informaron fuentes judiciales y policiales.

Según el informe oficial de las fuerzas que intervienen en la pesquisa, una de las medidas judiciales se ejecutó en un departamento del primer piso en la calle Lisandro de la Torre al 300, a pedido de la fiscal de menores Marianel Montemarani; la otra orden de allanamiento se cumplimentó en un inmueble ubicado en Gobernador Pujato al 300, solicitada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mayra Vuletic.



En el procedimiento realizado en barrio Santa Fe se concretó la detención de un sujeto y el secuestro de un teléfono celular: una de las llamadas intimidatorias recibidas por la institución educativa habría partido desde una línea registrada a nombre de una persona mayor de edad. Para hacer efectiva la medida trabajaron además efectivos de Melincué, Firmat y la Comisaría 12ª.

Paralelamente, en el allanamiento del departamento de Lisandro de la Torre participaron personal de la PDI Venado Tuerto, el Comando Radioeléctrico y el jefe de la Agrupación Cuerpos, comisario Horacio Del Valle —con formación en búsqueda y localización de artefactos y sustancias explosivas—. En ese inmueble se secuestraron seis teléfonos celulares, cuatro tablets, dos notebooks y una jeringa desechable que contenía una sustancia líquida viscosa de color rojo, la cual fue remitida a laboratorio para su análisis.

Las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la Fiscalía de Menores de Venado Tuerto, que llevan adelante la investigación con medidas de prueba y peritajes correspondientes.

Contexto y repercusiones

Durante la semana la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 446 “Juan Bautista Alberdi” (conocida como Ex Nacional 1) recibió reiteradas amenazas telefónicas que motivaron protocolos de evacuación y generaron una fuerte preocupación entre familias y docentes; hubo jornadas en las que varios padres optaron por no enviar a sus hijos hasta que se garantizara la seguridad. Además, el último llamado afectó a la EESO Nº 584 “Raúl Ricardo Alfonsín”, según las actuaciones judiciales y el relato de la comunidad educativa.

La investigación sigue abierta y los fiscales intervinientes trabajan para determinar la autoría y el móvil de las intimidaciones, mientras las autoridades municipales y educativas mantienen los protocolos de prevención y los patrullajes en los alrededores de los establecimientos.