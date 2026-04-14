Economía: Impulsan un fondo para facilitar créditos a pymes santafesinas

El diputado provincial Leo Calaianov avanza en una iniciativa legislativa orientada a mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la denominada Ley de Garantías Dinámicas, que propone la creación de un fondo provincial destinado a respaldar créditos para capital de trabajo y producción.

La propuesta se trabaja en articulación con distintos actores del sector productivo y financiero, con el objetivo de adecuar la herramienta a las necesidades reales de quienes invierten, producen y generan empleo en la provincia.

En ese marco, se desarrolló un encuentro encabezado por el presidente del Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, Alejandro Faber, del que participaron representantes de entidades financieras, mutuales y colegios profesionales. Entre ellos, referentes del Banco Credicoop de Venado Tuerto, la Asociación Mutual de Sancti Spíritu, la Mutual Patronal, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados, además de integrantes de la Asociación Mutual para el Desarrollo Regional (AMDR).

El proyecto prevé la conformación de un fondo que permita garantizar entre el 80% y el 90% de los créditos que tomen las pymes, lo que podría traducirse en mejores condiciones de acceso, menores tasas y mayores posibilidades de financiamiento en un contexto económico complejo.

“Seguimos impulsando estos espacios de articulación, escuchando al sector y acompañando con distintas herramientas, para dar respuestas concretas frente a las dificultades que tienen hoy las pymes. Por eso es clave trabajar juntos para que sea realmente útil en el territorio”, sostuvo Calaianov.

La iniciativa se inscribe en un escenario donde el acceso al crédito continúa siendo una de las principales limitaciones para el crecimiento del entramado productivo, especialmente en el interior provincial, donde las pymes cumplen un rol central en la generación de empleo y desarrollo local.