Venado Tuerto: Detuvieron a un hombre por una amenaza de bomba al anexo del excolegio Nacional 1

Un hombre fue detenido en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por una amenaza de bomba realizada esta mañana en Venado Tuerto. El amedrentamiento fue dirigido al anexo de la escuela conocida como excolegio Nacional 1.

La persona investigada es mayor de edad, fue identificada rápidamente y, a partir de una serie de allanamientos realizados en Venado Tuerto, fue aprehendida esta tarde y se le secuestró un teléfono celular.

De acuerdo con las primeras evidencias recolectadas por la fiscal Mayra Vuletic –quien está a cargo de la investigación de los hechos ilícitos– el detenido no tendría vinculación con la institución educativa a la que se dirigió la intimidación.

Vuletic también informó que se están llevando a cabo diversas diligencias para determinar si la amenaza de hoy estuvo relacionada con otras similares ocurridas desde el lunes de esta semana en otra escuela venadense, así como en instituciones de diferentes puntos del país.

De acuerdo con las evidencias recabadas hasta el momento, las amenazas de bomba realizadas hoy y en otros espacios educativos de Venado Tuerto no tuvieron ningún tipo de vinculación con causas de microtráfico.

La audiencia imputativa de la persona detenida hoy se llevará a cabo la semana próxima en día y hora a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venato Tuerto.