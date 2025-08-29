Fuego
Separador
Regionales

Venado Tuerto: Detuvieron a un hombre por una amenaza de bomba al anexo del excolegio Nacional 1

Publicado el

Un hombre fue detenido en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por una amenaza de bomba realizada esta mañana en Venado Tuerto. El amedrentamiento fue dirigido al anexo de la escuela conocida como excolegio Nacional 1.

La persona investigada es mayor de edad, fue identificada rápidamente y, a partir de una serie de allanamientos realizados en Venado Tuerto, fue aprehendida esta tarde y se le secuestró un teléfono celular.

De acuerdo con las primeras evidencias recolectadas por la fiscal Mayra Vuletic –quien está a cargo de la investigación de los hechos ilícitos– el detenido no tendría vinculación con la institución educativa a la que se dirigió la intimidación.

Vuletic también informó que se están llevando a cabo diversas diligencias para determinar si la amenaza de hoy estuvo relacionada con otras similares ocurridas desde el lunes de esta semana en otra escuela venadense, así como en instituciones de diferentes puntos del país.

De acuerdo con las evidencias recabadas hasta el momento, las amenazas de bomba realizadas hoy y en otros espacios educativos de Venado Tuerto no tuvieron ningún tipo de vinculación con causas de microtráfico.

La audiencia imputativa de la persona detenida hoy se llevará a cabo la semana próxima en día y hora a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venato Tuerto.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.1K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Subir