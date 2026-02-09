Teodelina vivirá tres días de música, tradición y encuentro con la Feria de Arte Criollo

Del 13 al 15 de febrero, la Plaza Ituzaingó reunirá a artesanos, gastronomía típica y una amplia grilla de artistas locales y regionales en la edición número 18 del evento.

La ciudad de Teodelina se prepara para uno de los momentos culturales más esperados de su calendario con la llegada de la XVIII Feria de Arte Criollo. Durante tres jornadas consecutivas habrá espectáculos en vivo, danzas, emprendedores y propuestas para disfrutar en familia.

La convocatoria será en la Plaza Ituzaingó, que volverá a convertirse en el punto de reunión para vecinos y visitantes de toda la región.

Viernes 13: apertura con fuerte presencia de artistas

La primera noche presentará una extensa lista de músicos y bailarines vinculados al folclore y la identidad cultural. Actuarán José Carrizo, Olga Svizer, Giovana Saenz, María Julia Torres Eloy, Tomás Ponzetto, Silvina Iglesias con Tony Portales y Sergio Giustozzi, Federico Rosales, el Grupo Sombras de Tradición, Emanuel González, Roberto Rambaud, Helena Balduchi, Carlos Guerini, Ricardo Fredes, Carlos Parra y Nico Iglesias.

También participará el taller de folclore de la Casa de la Cultura.

Sábado 14: ritmo y figuras convocantes

La segunda jornada tendrá como protagonistas a Angelina Magorano, Los Gurises y Amboé, además de la presentación del taller local. Se espera una noche de baile y acompañamiento del público en cada show.

Domingo 15: el cierre del encuentro

El final de la feria llegará con las actuaciones de Imperio Gaucho, Ezequiel Loza y Ema Medrano, quienes despedirán una nueva edición de esta celebración popular.

Mucho más que espectáculos

A la propuesta musical se sumarán puestos de artesanías y opciones gastronómicas tradicionales, en una invitación abierta a compartir costumbres, identidad y comunidad.