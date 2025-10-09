Teodelina: Un joven detenido por robo

Personal de la Comisaría 7ma de Teodelina intervino en un hecho de robo calificado ocurrido el pasado 30 de septiembre, donde resultó víctima un joven de 19 años.

El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Belgrano y 9 de Julio, en inmediaciones de la terminal. La víctima relato que dos individuos bajo amenazas con un cuchillo y agresión física le sustrajeron su teléfono celular.

Tras la denuncia y por disposición de la Fiscal se realizó la detención de un joven de 19 años, el cual fue notificado de la causa por Robo Calificado y posteriormente detenido, permaneciendo alojado en la Alcaidía Departamental hasta la celebración de la audiencia imputativa.