Clima: Alerta por tormentas y varios días de inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un período de inestabilidad que comenzará este martes 14 y se extenderá durante gran parte de la semana, con presencia de chaparrones, tormentas aisladas y mejoras temporarias hacia el fin de semana.

De acuerdo al pronóstico oficial, las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre los 25º y 26º, y mínimas que no descenderán de los 17º, configurando un escenario de tiempo templado pero con condiciones meteorológicas variables.

El martes 14 se presentará con tormentas aisladas bajo alerta amarilla, especialmente durante la mañana y la tarde, alternando con chaparrones hacia media mañana y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 25º, con una mínima de 17º.

Para el miércoles se prevé una jornada más compleja, con chaparrones persistentes durante todo el día. El SMN emitió alerta amarilla para el sur provincial y alerta naranja para el centro y norte, donde se esperan condiciones más severas. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con una máxima de 25º y una mínima de 18º. Además, hacia la tarde-noche podrían registrarse ráfagas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

El jueves marcará una mejora temporaria, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones. En tanto, viernes y sábado se presentarán con nubosidad parcial y sin lluvias previstas, manteniéndose las temperaturas estables dentro del mismo rango.

Alerta por tormentas

El nivel amarillo implica la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 80 milímetros. Estos fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Por su parte, el nivel naranja advierte sobre tormentas fuertes a severas, con acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre 80 y 180 milímetros, superables en forma localizada. También se prevé intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones ante alertas

Frente a este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad, no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse en lugares cerrados y seguros.

Asimismo, ante alerta naranja, se sugiere limitar al máximo la circulación, evitar zonas inundables, no transitar por calles anegadas y contar con un kit de emergencia con elementos básicos. También resulta clave mantener los teléfonos cargados y tener a mano los contactos de Protección Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad.