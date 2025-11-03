Teodelina: Tres personas heridas en un choque frontal sobre la Ruta 94

En horas de la madrugada de este lunes 3 de noviembre, alrededor de las 2:30, se registró un fuerte accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 94, en dirección a la ciudad de Teodelina, dentro de la jurisdicción de dicha localidad.

Según informaron fuentes oficiales, dos automóviles colisionaron casi de frente, provocando heridas en tres personas: dos de ellas oriundas de Villa Cañás y una de Teodelina.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para asistir e inmovilizar a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a los centros de salud correspondientes: dos al Hospital de Villa Cañás y uno al Hospital de Teodelina.

En el operativo intervinieron Bomberos, Policía, el Servicio de Emergencias 107, personal de Emcofir y agentes de Tránsito de ambas ciudades.

Las causas del siniestro son materia de investigación.