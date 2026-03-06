Teodelina inicia una etapa histórica: El intendente Poleri inauguró las sesiones del nuevo Concejo Deliberante

En el marco del inicio del período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, encabezó el acto oficial en el que dejó formalmente inaugurado el ciclo legislativo 2026 y destacó el carácter histórico de esta etapa institucional, luego de la reciente recategorización de la localidad como ciudad.

Durante su discurso, el mandatario puso el acento no tanto en un balance de gestión o en el detalle de obras realizadas, sino en la trascendencia política e institucional que implica el nuevo estatus alcanzado por la localidad. “Este no es un acto más. Estamos frente a un momento histórico que marcará nuevas reglas de juego para la prosperidad de nuestra ciudad”, señaló ante concejales, autoridades, representantes de instituciones, medios de comunicación y vecinos presentes.

Poleri agradeció al cuerpo legislativo, al presidente del Concejo, a su equipo de trabajo y a las distintas fuerzas vivas de la comunidad por acompañar el proceso que permitió concretar un objetivo largamente esperado: la transformación de Teodelina de comuna a ciudad.

Una nueva etapa institucional

El intendente recordó que la recategorización fue el resultado de varios años de gestiones iniciadas en 2019 y que culminaron en noviembre de 2023, cuando se alcanzaron los acuerdos políticos necesarios para aprobar el cambio de estatus institucional.

Según explicó, el nuevo carácter de ciudad representa un salto cualitativo en términos de representación política, planificación y acceso a herramientas de gestión.

“De más de 300 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, apenas unas 60 son ciudades. Eso significa que hoy Teodelina está sentada en la mesa donde se toman decisiones importantes”, remarcó.

El jefe municipal comparó el logro con “ganar un mundial”, al señalar que la localidad pasa a “jugar en las grandes ligas” dentro del sistema institucional santafesino.

Más planificación y representación

Entre los argumentos que impulsaron la transformación institucional, Poleri mencionó las limitaciones del sistema comunal, particularmente la duración de los mandatos de dos años y la escasa capacidad de planificación a mediano plazo.

“Con el sistema de comunas era muy difícil proyectar obras de envergadura. Cuando recién comenzaba una gestión, ya se estaba en período electoral”, explicó.

Con la nueva estructura municipal, la gestión contará con mandatos de cuatro años y con un Concejo Deliberante que permitirá ampliar la representación política y el control institucional.

En ese sentido, el intendente destacó que el nuevo esquema fortalece la democracia local al incorporar distintas voces dentro del órgano legislativo.

“Hoy los ciudadanos tienen representantes que pueden plantear sus reclamos y elevarlos al Ejecutivo. Hay más control, más participación y una democracia más plena”, sostuvo.

Llamado a la responsabilidad política

En uno de los tramos centrales de su discurso, Poleri apeló a la responsabilidad de los dirigentes que integran el nuevo sistema institucional para trabajar de manera articulada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Responsabilidad es la palabra que debe enmarcarnos a todos”, expresó.

El intendente pidió evitar la confrontación política estéril y priorizar acuerdos que permitan resolver las necesidades de los vecinos.

“No sirve oponerse por oponerse. Si hay proyectos beneficiosos para la ciudad, lo lógico es acompañarlos”, afirmó, al tiempo que instó a evitar conductas que busquen protagonismo político sin aportar soluciones concretas.

Un desafío para la dirigencia local

Poleri sostuvo que la nueva etapa representa una oportunidad para demostrar que es posible construir una política distinta, basada en el diálogo institucional y en la búsqueda de consensos.

“Muchas veces criticamos que los dirigentes de niveles superiores no se ponen de acuerdo. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de demostrar que podemos hacerlo mejor”, señaló.

En el cierre del acto, el intendente agradeció nuevamente la presencia de autoridades, instituciones, medios de comunicación y vecinos, y dejó oficialmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Teodelina.

“Hoy comienza una etapa nueva para nuestra ciudad. Depende de todos nosotros estar a la altura de este momento histórico”, concluyó.