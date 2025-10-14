Teodelina abre la convocatoria para Foodtrucks locales en el Balneario El Eden

La Municipalidad de Teodelina, a través del Área de Turismo, lanzó una convocatoria destinada a los emprendedores gastronómicos de la localidad que deseen formar parte del Patio de Comidas del Balneario “El Edén” durante la temporada de verano 2025/26.

La iniciativa busca promover la participación de foodtrucks locales en uno de los espacios más concurridos de la temporada estival, brindando una oportunidad de crecimiento para los proyectos gastronómicos de la comunidad.

Los interesados podrán presentar su propuesta en la mesa de entrada del municipio hasta el viernes 7 de noviembre. La convocatoria está abierta exclusivamente para emprendimientos de Teodelina, que ofrezcan productos de comida y bebida, y cuenten con el carnet de manipulación de alimentos vigente.

Según se detalló, los formatos aceptados serán foodtrucks o casillas con sillas y mesas para el público, con un horario de atención de lunes a domingos, de 10 a 22 horas. El valor del espacio será definido por la organización.

De esta manera, el gobierno local impulsa una propuesta que combina turismo, gastronomía y desarrollo económico, en el marco de la próxima temporada de verano, fortaleciendo la identidad del Balneario “El Edén” como punto de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

Para más información, los interesados pueden consultar las imágenes oficiales difundidas por el Área de Turismo municipal.