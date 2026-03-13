Galnares impulsa el Turismo regional y el Newcom con un encuentro deportivo en Teodelina

La diputada provincial Sofía Galnares junto al intendente de Teodelina Joaquín Poleri, acompañados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia organizan un Encuentro Zonal de Newcom en el renovado Balneario El Edén.

En el marco del trabajo que viene desarrollando junto a las comunidades del sur santafesino, la diputada provincial Sofía Galnares impulsa distintas iniciativas destinadas a fortalecer el turismo local y el deporte como método de inclusión social y bienestar emocional para las personas adultas mayores.

Diversos estudios coinciden en que la práctica deportiva en edades adultas contribuye a mejorar la calidad de vida, fortalecer vínculos sociales y generar espacios de pertenencia. En ese sentido, el Newcom se ha convertido en una de las disciplinas que más crecimiento tuvo en los últimos años.

“Es mucho más que un deporte: es promover la salud física y emocional y favorecer la socialización y vida activa para nuestros adultos mayores. En cada localidad que recorro me encuentro con adultos mayores con muy buen estado de salud mental y física que quieren ser tenidos en cuenta, quieren seguir activos e impulsando actividades en sus comunidades, por eso, decidí organizar este encuentro zonal junto al intendente Poleri, en el renovado Balneario El Edén. Hay muchas localidades en la región que ya tienen sus equipos de Newcom, hay que acompañarlos y también alentar a los que aún no se animan a impulsarlo”, expresó la diputada Galnares.

El Newcom es una modalidad adaptada del vóley que fue pensada especialmente para personas mayores de 60 años. A diferencia del vóley tradicional, en este deporte la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearse, lo que permite un juego dinámico pero con menor impacto físico. Esta característica favorece la participación, promoviendo la actividad física, el trabajo en equipo y el compañerismo.

En dicho contexto, este sábado 14 de marzo se realizará el Encuentro Zonal de Newcom en el balneario El Edén de la localidad de Teodelina, recientemente remodelado y puesto en valor con una nueva infraestructura que lo posiciona como uno de los espacios recreativos más importantes de la región. La jornada deportiva y de esparcimiento convocará a ocho equipos de distintas localidades.

La actividad incluirá la acreditación de los equipos participantes, un acto de apertura, el desarrollo de partidos amistosos programados —de aproximadamente 15 minutos cada uno— y espacios de descanso y socialización. La jornada se extenderá durante alrededor de cuatro horas y finalizará con un cierre y la entrega de reconocimientos a los equipos participantes.

“En cada recorrida por las localidades me encuentro con vecinos, la mayoría de ellos adultos mayores que tienen la necesidad de sociabilizar, compartir y estar activos; por eso, organizamos este Encuentro, que busca seguir promoviendo el deporte, fortaleciendo la integración regional y consolidando a la localidad de Teodelina con su Balneario como sede regional de eventos deportivos al aire libre que generan comunidad y mejoran la calidad de vida de las personas”, concluyó la diputada.