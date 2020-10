Comunicado del grupo NEO UCR

Desde el NEO, espacio interno de la Unión Cívica Radical expresamos nuestra preocupación por los reiterados hechos en los que el Gobernador expresa su desapego a las más elementales formas de respeto democrático.

Intendentes, Presidentes Comunales, Legisladores que ni siquiera son avisados de visitas del Gobernador a los territorios que administran y representan, inauguraciones de obras donde quienes las hicieron posible no son ni invitados y gobernantes que se arrogan el privilegio de circular con una comitiva sin pasar por los controles sanitarios que la propia Provincia aconseja son parte del triste espectáculo que repudiamos.

En las últimas horas, la ciudadanía del Departamento San Cristóbal tuvo que ser testigo de estos gestos de desdén, de los cuales no son víctimas los dirigentes sino los santafesinos y las santafesinas que le otorgaron, a través del voto, la responsabilidad de representarlos.

Pareciera que el Sr. Gobernador desconoce las básicas conductas de un gobernante democrático, y más cuando no se está en condiciones de gestionar en soledad ni de moverse con afán de refundador, con esa costumbre kirchnerista de creer que la historia empieza con ellos y que el resto no tiene entidad para representar al pueblo. Si no respeta a los demás por virtud, debería hacerlo por necesidad. Ojalá su tosudez no se lo siga impidiendo.

Instamos al Sr. Gobernador a revisar estas actitudes: Santa Fe es una provincia plural, con una institucionalidad que funciona desde la base del respeto y donde nadie se siente dueño del poder que emana del pueblo.

Retome, Sr. Gobernador, la senda del respeto. Póngase a la altura de las circunstancias, Nuestra provincia lo necesita y se lo merece.

Lic. Maximiliano Pullaro.

Presidente del Movimiento