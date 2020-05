Actividad legislativa de la diputada provincial Georgina Orciani

Se aprobó el Proyecto para que el gobierno reabra las paritarias docentes

En la sesión de la Cámara de Diputados que se llevó a cabo ayer jueves 7 en el salón Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa fe, se aprobó el proyecto de comunicación presentado por la diputada provincial Georgina Orciani solicitando al gobierno provincial que “reabra las paritarias docentes”.

El proyecto ingresado a la Legislatura destaca el pedido al estado provincial para que informe los motivos de la discontinuidad desmesurada de las paritarias docentes para este año. Como así también, si está programada su reanudación al menos por los medios virtuales disponibles.

“Los docentes continuaron trabajando desde sus casas para que sus alumnos pudieran seguir estudiando, brindando contención. Consideramos que esta situación genera una angustia aún mayor dentro de la pandemia”, expresó la legisladora del bloque de la UCR.

“Siguen teniendo un salario que no está ajustado ya que aumentó la inflación y hasta el momento no sabemos el plan del poder ejecutivo provincial en este sentido. Veníamos de una crisis, estamos inmersos en una nueva aún más grande por el Covid-19 y esto perjudica el bolsillo de los trabajadores. Por eso queremos que el gobierno convoque a los gremios, a los docentes, a los trabajadores del sector para que puedan llevar adelante el cumplimiento de los acuerdos. Los salarios aún están siendo regulados por la paritaria 2019, con el atenuante de que se anunció la no continuidad de la cláusula gatillo”, agregó Orciani.

“Es una obviedad mencionar que nuestra provincia ha estado caracterizada por darle un valor superior a la educación durante toda su historia. Hoy, estamos frente a una situación de gravedad mundial, que pone al descubierto todas las necesidades de nuestra sociedad, por lo que tanto la educación como el salario digno deben tener prioridad en el armado gubernamental. Existe una enorme preocupación desde el bloque de la UCR y por eso reafirmamos nuestro pedido”, finalizó la diputada radical.

Proyecto sobre trastornos y adicciones

Asimismo, la diputada presentó un proyecto de comunicación para “conocer qué medidas se programaron para el seguimiento, control, contención y articulación entre las distintas áreas para los casos de trastornos de alimentación y adicciones que acarrean las crisis subjetivas relacionadas con la abstinencia, sobredosificaciones, obesidad, entre otras”.

Visita a centros de aislamiento y aportes para La Chispa y Cafferata

La diputada provincial Georgina Orciani visitó las localidades de La Chispa y Caferatta para conocer en detalle cómo están trabajando en medio de la pandemia del Covid-19. La recibieron sus presidentes comunales Cristian Bustamante y Favio Rossi respectivamente y recorrieron los centros de aislamiento acondicionados en el caso de que sea necesario su utilización.

Por su parte, la legisladora isabelense colaboró con aportes económicos para ambas comunas con el fin de profundizar la prevención sanitaria. “Los pequeños pueblos también sufrieron el impacto económico por la recesión que provocó la pandemia del coronavirus, por eso desde nuestro espacio intentamos tender una mano para que inviertan en insumos y recursos”, explicó.

Charla por Zoom con el gobernador de Mendoza

La diputada Georgina Orciani participó, junto a otros legisladores provinciales y nacionales, de una charla virtual brindada por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, enfocada en la experiencia de atravesar una pandemia mundial como el Covid-19.

Suárez destacó que “el estado ya no puede ser el mismo ya que se necesitan mentes abiertas, ser innovadores y buscar una nueva filosofía de políticas públicas”.

“Me pareció una charla muy interesante ya que la experiencia relatada en la figura de un gobernador es importante a la hora de abordar las problemáticas actuales. Quedó claro que todas las agendas fueron postergadas por el coronavirus”, explicó la diputada.

Durante la semana, la legisladora radical, como el resto del bloque que integra, participa de reuniones a través de plataformas virtuales en las que se tratan temas de la escena actual, planificando y trabajando para encontrar herramientas que brinden soluciones al duro momento que le toca vivir no sólo al país sino a todo el mundo.

Créditos a tasa cero: Asesoramiento y atención

Desde esta semana en la oficina de Sarmiento y Paraguay de Santa Isabel, la diputada Georgina Orciani y su equipo de trabajo, brindan asesoramiento y apoyo a los monotributistas y trabajadores autónomos que quieran tramitar los créditos a tasa cero anunciados por el gobierno nacional.

El trámite, que se realiza a través del portal personal de la web de AFIP, se efectúa con un turno asignado previamente. Los interesados pueden hacerlo a los teléfonos: (3462) 305589 / 634360 / 594933.

En cuanto a la información acerca de este programa, y de acuerdo a lo informado, se trata de montos máximos de créditos otorgados en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Hasta $150.000 para las categorías D (monotributo) en adelante. Hasta $104.370 para la categoría C. Hasta $78.277 para la categoría B. Hasta $52.184 para la categoría A.

Por su parte, no podrán acceder los monotributistas que: facturen al sector público nacional, provincial o municipal; que trabajen en relación de dependencia; sean jubilados o pensionados; los que hayan efectuado compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual; los que hayan facturado entre el 12/3 y el 12/4 una cifra mayor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que estén registrados.