Si una persona que tuvo Covid-19 es vacunada, queda con inmunidad permanente

Nuevos informes confirman datos en torno a la vacuna Sputnik V; el epidemiólogo Hugo Pizzi, dijo: “ahora el 90% dice sí a vacunarse, el tema es cuando le preguntan si se vacunaría con cualquiera y ahí ya tienen sus cuidados”.

Información nueva surge día a día en torno a las vacunas contra el coronavirus. Frente a la pandemia, también crecen las dudas y el temor. En este sentido, el reconocido epidemiólogo e infectólogo Hugo Pizzi (M.P. 54.101), explicó la evolución de los seguimientos de los vacunados. En este sentido, durante una entrevista en Radio Con Vos, dijo: “Los estudios sobre las vacunas nos dejaron varias respuestas; se hicieron investigaciones sobre la vacuna rusa y se llegó a la conclusión de que cuando se vacuna con una sola dosis de Sputnik V -y se evalúa la cantidad de anticuerpos que producen esas personas- esa población está protegida hasta en un 85%. Y explicó luego que, con la segunda dosis, “se llega al 99,56% de la cobertura”.

Por otro lado, Pizzi, señaló: “En otro trabajo que se hizo se infiere que la persona que padeció la enfermedad por Covid-19, si es vacunada después de su recuperación, cuando ya está estable, armónica y generó anticuerpos, –y hay muchos estudios que lo avalan– queda con inmunidad permanente. Cuando una persona se enferma, lo que ingresa al organismo son millones y millones de partículas del virus entero, que el paciente puede ser que se muera o se recupere”.

También dijo el médico que cuando una persona “se recupera produce una serie de anticuerpos que quedan en la médula, en distintos linfocitos y demás, y esto es denominado recuerdo inmunológico”. A continuación, agregó: “Cuando a esa persona se la vacuna, se le aplica un fragmento, un trocito del virus, la ‘coronita’ o proteína S, y ahí el organismo pega un salto, reafirma el recuerdo inmunológico y los famosos linfocitos quedan siempre presos para identificar a ese mismo virus en el momento que sea, por siempre”.

Recuerdo inmunológico

“No es lo mismo si se tuvo o no la enfermedad. Lo que queda en el cuerpo es un recuerdo inmunológico y eso se reafirma cuando una persona se vacuna. De las vacunas en general, no hemos tenido detalles de efectos indeseables. ¿Se ha muerto alguien vacunado? De los que conozco, son dos, y las dos personas eran casos que no habían llegado a tener la inmunidad, pero además tenían problemas previos de salud, como diabetes, cardiopatías. Estar vacunados genera una tranquilidad importante”, agregó Pizzi.

“En septiembre 2020, muchas encuestas decían no a vacunarse. Ahora el 90% dice sí a vacunarse, el tema es cuando le preguntan si se vacunaría con cualquiera. Y ahí ya tienen sus cuidados. Siempre defendí la vacuna rusa. Hoy estamos notando que en las terapias intensivas no está el grupo que más vidas se llevó el virus SARS-CoV-2, que serían los adultos mayores con comorbilidades. Hoy al entrar a cualquier UCI, llama poderosamente la atención que hay jóvenes atléticos internados con respirador, cosa que nunca habíamos visto antes”, concluyó.