Santa Fe asumirá la reparación de la Ruta A012 tras el anuncio de cesión del Gobierno nacional

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes la cesión de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe durante una disertación ante unos 700 asistentes en la Bolsa de Comercio de Rosario, en un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, financiero y empresarial de la región. La medida fue destacada por autoridades provinciales y por la entidad anfitriona debido a la importancia estratégica de esta vía para la logística del Gran Rosario y el acceso al complejo portuario.

La actividad contó con la presencia de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, encabezadas por el vicepresidente Javier Gastaudo, y de los integrantes del equipo económico Felipe Nuñez y Federico Furiase.

Durante la apertura, Gastaudo destacó la relevancia de estos encuentros para fortalecer el diálogo entre el sector público y el entramado productivo, y subrayó la importancia de que los empresarios puedan escuchar directamente las medidas económicas y la visión del Gobierno nacional sobre el rumbo del país. También remarcó la necesidad de sostener una articulación permanente entre el Estado y las instituciones productivas con una agenda común orientada al desarrollo económico.

Cesión de la ruta A012 y obras viales

En su exposición, Caputo confirmó la decisión del Gobierno nacional de transferir la ruta A012 a la provincia de Santa Fe y avanzar con nuevas obras de infraestructura vial.

“A Santa Fe le estamos dando la A012 y estamos negociando financiamiento con la CAF para más proyectos que la provincia necesita para el desarrollo de puertos”, afirmó el ministro.

Además, señaló que desde junio comenzarán a ponerse en marcha obras en 9.000 kilómetros de rutas que actualmente se encuentran en proceso de licitación, por donde circula el 80 % del tránsito, y que se licitarán otros 12.000 kilómetros adicionales con el objetivo de mejorar la conectividad vial.

El director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio, valoró el anuncio y sostuvo que se trata de “un paso fundamental”, ya que la A012 es una vía estratégica para la logística productiva de la región.

Pullaro confirmó que la provincia se hará cargo

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia asumirá la reparación de la ruta y que se firmará un convenio con el Gobierno nacional.

“Vamos a hacernos cargo de reparar la ruta nacional A012, un reclamo que venimos haciendo por su muy mal estado y la falta de mantenimiento. Firmaremos un convenio con el Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario.

Pullaro remarcó que la provincia asume una tarea postergada durante años que afecta a pueblos y a miles de santafesinos que utilizan diariamente la traza, y destacó que se trata de una obra clave para el desarrollo productivo.

“Tenemos un proyecto productivo y la provincia asume una tarea postergada por años que le complica la vida a decenas de pueblos y miles de santafesinos que la transitan a diario. Santa Fe es una garantía de gestión: cuando empezamos una obra, la terminamos, a pesar de haber recibido deudas y postergaciones. Los santafesinos merecemos producir y vivir mejor”, sostuvo.

Repaso económico y proyección de inversiones

Durante su exposición, Caputo también realizó un repaso de la situación macroeconómica y defendió las principales líneas de la política económica del Gobierno nacional, destacando el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la reducción de la pobreza.

“El modelo nuestro es pro argentinos: queremos que la gente tenga acceso a mejores productos, de mejor calidad, a mejores precios, con estabilidad macroeconómica, bajando impuestos, abriendo la economía para que haya competencia y con el sector privado invirtiendo”, afirmó.

En ese marco, mencionó los incentivos de la reforma laboral, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señalando que existen 13 proyectos aprobados por 27.000 millones de dólares y otros 22 en análisis que superan los 50.000 millones adicionales.

También sostuvo que el Gobierno mantiene el compromiso de reducir las retenciones al campo hasta llevarlas a cero y aseguró que la estabilidad macroeconómica permitirá consolidar el crecimiento económico.

Un encuentro con el sector productivo

La visita del ministro se enmarca en una serie de encuentros impulsados por la Bolsa de Comercio de Rosario para promover el intercambio directo entre autoridades nacionales y el sector productivo, con el objetivo de debatir los principales desafíos económicos y logísticos de la región.

El anuncio de la cesión de la ruta A012 aparece como uno de los puntos más relevantes del encuentro, debido a su impacto directo en la infraestructura logística del Gran Rosario y en el funcionamiento del complejo agroexportador, uno de los principales motores económicos del país.