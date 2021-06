Hughes: Enrico y Pullaro buscan proteger más de 600 puestos de trabajo del frigorífico local

Durante la jornada del lunes, el senador provincial Lisandro Enrico y el diputado Maximiliano Pullaro estuvieron visitando el Frigorífico de Hughes para dar apoyo a los trabajadores de acuerdo a la difícil situación que están atravesando como consecuencia a las decisiones del gobierno nacional de cerrar parcialmente las exportaciones de carne.

Esta empresa llamada Black Bamboo Enterprises es una fuente de trabajo clave en la región: brinda empleo a más de 620 personas oriundas de las localidades de Hughes, Wheelwright, Labordeboy, Carreras y Venado Tuerto. Sin embargo, al no poder comercializarse sus productos hacia el exterior, el mes de junio es toda una incertidumbre para cada una de ellas.

Luego de una reunión con las autoridades y trabajadores del frigorífico, Lisandro Enrico expresó: “Hughes tiene a uno de los frigoríficos más grandes del país, representa un valor agregado para nuestra región y está llevando adelante una importante inversiones para mejorar su producción. Pero la inoportuna medida del Gobierno Nacional no solo que no baja el precio de la carne para los usuarios, sino que además complica el futuro exportador de toda la industria cárnica argentina”.

En este sentido, el senador agregó: “Los cortes que se prohíben exportar son cortes que no abastecen al mercado interno porque los productos exportados a otros países no son consumidos en nuestro país. Creemos que el gobierno nacional debe tener mayor empatía con la producción y con el interior, para promover la inversión y no para cercenar la producción”.

En búsqueda de soluciones

Antes de concluir la visita, el senador Enrico junto a Maximiliano Pullaro se comprometieron a presentar esta semana una legislación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de Sanat Fe para promover la extensión de ingresos brutos al sector cárnico exportador, y por otro lado, para generar líneas de créditos que beneficien al sector frigorífico exportador.