Wheelwright: PDI aprehendió a un hombre e incautó drogas en un allanamiento

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Departamento Operativo de Investigaciones Región III – Distrito Melincué, llevó a cabo el pasado viernes un procedimiento en la localidad de Wheelwright, que culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de cocaína, plantines de cannabis y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El operativo se realizó el 24 de octubre, en una vivienda ubicada en calle Juan de Garay al 500, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, bajo la coordinación del fiscal Iván Raposo de la Fiscalía Regional N°3 de Venado Tuerto, y con intervención del fiscal Franco Carbone de la Fiscalía General de Rosario.

Durante la requisa, los agentes incautaron 61 envoltorios de cocaína, dos plantines y semillas de cannabis, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, un reloj inteligente con su respectivo cargador, un pendrive, una tarjeta de memoria, dinero en efectivo, además de recortes de nylon, precintos y bandas elásticas utilizadas para el fraccionamiento del material estupefaciente.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la PDI-Distrito Melincué, con colaboración de efectivos del Distrito Firmat, la División Microtráfico de Venado Tuerto, Comisaría 9na de Wheelwright y el Grupo GOT de Constitución. Finalizada el operativo, se hizo efectiva la detención de un hombre de 52 años, que fue trasladado a la Alcaldía Departamental, por disposición del fiscal interviniente.