Wheelwright: Avanzan obras viales de hormigón, banquinas y cordón cuneta

La comuna de Wheelwright inició el hormigonado de una cuadra de calle Belgrano —entre Larrea y Garay— en el marco del Programa Obras Menores provincial, se trata de la primera de varias cuadras previstas. Mientras se ejecutan cordón cuneta en calle Brasil y se completaron banquinas en el acceso (Ruta 9s), con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la infraestructura urbana.

Además, y mediante un convenio entre la Comuna de Wheelwright y la Dirección Provincial de Vialidad, se concluyó la construcción de las banquinas en el acceso por la Ruta Provincial N° 9S con el objetivo de mejorar la seguridad vial para quienes transitan el ingreso al pueblo. La finalización de estas banquinas fue planteada como una intervención prioritaria para reducir riesgos a peatones, ciclistas y conductores.

En paralelo, se encuentra en ejecución la construcción de cordón cuneta en la calle Brasil, que luego será estabilizada con fondos del Programa Obras Menores, de acuerdo con el plan de obras que la Provincia y la comuna vienen desarrollando de manera coordinada.

Financiamiento y alcance

La Provincia de Santa Fe destinó aportes por un total de $251.032.728,57 para un paquete de intervenciones viales en Wheelwright, canalizados a través de los programas Obras Menores y Brigadier. El paquete contempla pavimento de hormigón en varias calles (entre ellas calle Belgrano entre Larrea y Garay), la instalación de cordón cuneta en distintos barrios y la reparación de badenes.

Agradecimientos institucionales

Desde la comuna local expresaron su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y a la vicegobernadora Gisela Scaglia por atender las demandas comunitarias y facilitar la ejecución de las obras, que la gestión comunal presenta como una respuesta a reclamos históricos de vecinos y vecinas.

Impacto esperado

Las obras buscan mejorar la durabilidad de la trama urbana, optimizar el escurrimiento pluvial y aumentar las condiciones de seguridad vial en accesos y barrios. La combinación de pavimento de hormigón, cordón cuneta y terminación de banquinas responde, según autoridades locales y provinciales, a una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial del distrito.