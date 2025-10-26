Villa Cañás: La Libertad Avanza se impuso en las Elecciones Legislativas 2025

En la ciudad de Villa Cañás, se desarrollaron las Elecciones Legislativas 2025, donde la categoría Diputados Nacionales arrojó como ganador al espacio La Libertad Avanza, encabezado por Agustín Pellegrini, que obtuvo 2.203 votos, constituyéndose en la fuerza más votada del distrito.

En segundo lugar se ubicó Gisela Scaglia de Provincias Unidas, con 1.185 sufragios, mientras que la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, alcanzó 931 votos, consolidándose como tercera fuerza en el ámbito local.

Más atrás se posicionaron Franco Casasola (Frente de Izquierda) con 70 votos, José Latucca (Defendamos Santa Fe) con 39, y Agustina Donnet (Igualdad y Participación) con 39. Otras listas, como Republicanos Unidos (Luciano Rossi), Nuevo Ideas (Ezequiel Torres), Carlos del Frade (Frente Amplio para la Soberanía) y César Rojas (Movimiento al Socialismo), sumaron entre 29 y 28 votos cada una.

El total de votantes ascendió a 5.034, de los cuales 4.700 fueron votos válidos, 142 en blanco y 192 anulados.

De esta manera, los resultados reflejan una fuerte adhesión local al espacio liberal, seguido por el bloque opositor provincial y por la propuesta progresista de Fuerza Patria, que viene creciendo en distintas localidades del sur santafesino.