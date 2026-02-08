Villa Cañás: Joven detenido por resistirse a la autoridad tras ser expulsado de una fiesta

Personal de la Comisaría Sexta aprehendió en la madrugada del domingo 8 de febrero a un joven de 26 años, oriundo de Venado Tuerto, quien protagonizó incidentes en el ingreso a una fiesta que se desarrollaba en la ciudad.

El hecho ocurrió cuando el sujeto fue retirado del evento por la seguridad privada debido a que estaba generando disturbios en el interior.

Ya en la vía pública, el personal policial le ordenó que se retirara, pero el joven hizo caso omiso. Lejos de acatar la orden, comenzó a insultar a los uniformados e intentó empujarlos para reingresar al predio por la fuerza.

Ante la actitud hostil, fue reducido y trasladado al SAMCo local para constatar su estado de salud y posteriormente a sede policial.

Por disposición de la Fiscalía, se le formulo causa por Resistencia a la Autoridad.