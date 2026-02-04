Villa Cañás: Comienza la Copa Ciudad 2026 de fútbol

El miércoles 11 de febrero se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Ciudad de Villa Cañás, torneo de fútbol organizado por la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes.

Como cada año, el certamen tendrá la participación de los tres equipos de nuestra ciudad: Studebaker, Sportsman e Independiente.

En el partido inaugural se enfrentarán Sportsman y Studebaker, en cancha de Independiente, a partir de las 21 horas. Como preliminar, desde las 19, jugará la Cuarta Especial.

En la segunda fecha, el miércoles 11 de febrero, jugarán Studebaker e Independiente, en la cancha del Verde.

La tercera y última jornada se llevará a cabo el martes 17 o miércoles 18 de febrero (día a confirmar); donde se medirán Independiente y Sportsman, en el Nemesio “Pilin” Montoto.

VALOR ENTRADA

La entrada tendrá un valor de 8000 pesos. Menores de 12 de años no pagan.

PROGRAMACIÓN