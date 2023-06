Villa Cañás: Gizzi presentó su lista para las próximas elecciones 2023

🔊 LEER NOTA



En la noche del jueves 8 de junio se realizó en el salón de empleados municipales el acto de presentación de lista para las próximas elecciones del 16 de julio en la que el actual intendente Norberto Gizzi busca renovar su gestión acompañado por un nuevo grupo de personas como precandidatos a concejales para la ciudad de Villa Cañás.

La lista «Villa Cañás Puede» dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, para ingresar al Honorable Concejo Municipal se integra en primer lugar con Guillermo Gallo (Lic. en Ciencias Políticas), que es acompañado por Mariana Molina y Federico «Teto» Cabrer. En cuanto a los cargos suplentes la nómina continua con Ayelen González, Cristian «Fito» Antonioli y Vanesa Molina.

El intendente Norberto Gizzi, en un discurso que duró aproximadamente 40 minutos, resaltó en detalle cada uno de los logros de la gestión que lleva adelante desde el 2011, haciendo hincapié en el trabajo colectivo de un equipo comprometido con el futuro y transformación de la ciudad, que con solidaridad, esfuerzo y dedicación, bajo dos acciones fundamentales, como el poder proyectar y gestionar, ha logrado y pretende seguir haciendolo que Villa Cañás siga pujante y en continuo desarrollo.

Del acto participaron el Senador Provincial Lisandro Enrico, quién junto a Gizzi realizaron una actividad importantísima el martes por la tarde con instituciones y clubes de de la ciudad.

También acompañaron Jorge Raverta, candidato a presidente comunal de Santa Isabel, Cristian Bustamante, presidente comunal de La Chispa, Benjamín Gianetti, presidente comunal de Weelwright, Silvio Garbolino, presidente comunal de Melincué, Joaquín Poleri, presidente comunal de Teodelina, las diputadas provinciales Georgina Orciani, y Silvia Ciancio, el diputado provincial Gabriel Real. Las dos precandidatas a diputadas provinciales, Sofía Galnares de Venado Tuerto y Luz Budassi de Firmat y Leticia Di Gregorio, compañera de fórmula de Enrico, como senadora suplente; miembros del gabinete, empleados municipales y público en general.

Discurso completo de Norberto Gizzi

«Estoy orgulloso de este equipo que tengo, que hemos conformado, estamos próximo acto electoral el 16 julio, sabemos que cada uno de la comunidad de Villa Cañás, a través del voto sabrá la decisión que va tomar para el futuro de nuestra querida ciudad. Muchas veces en lo personal, a mi preguntan y muchas veces a mi mismo me pregunto, que me moviliza darle continuidad a este proyecto político, pero realmente, este proyecto político no es individual, no es de Norberto Gizzi, es un proyecto político de un equipo de trabajo, colectivo, y eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aprender, que no es de un persona, sino de un equipo de trabajo».

«Por otro lado, me moviliza muchísimas cosas, por el equipo, y porque tenemos que enfrentar desafío, como lo vinimos haciendo en elecciones anteriores, lo enfrento con muchas ganas, con mucha energía, con mucha fuerza, por hemos venido haciendo muchísimas cosas en Villa Cañás, y están a la vista, tenemos que seguir ejecutando y quedan muchas cosas por hacer y eso es lo que hay que valorar, que Villa Cañás es pujante y muy linda como nos dicen, porque hemos implementado políticas públicas, que fueron beneficiosas para nuestra ciudad, lo hemos hecho con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso, y fue posible por dos acciones fundamentales, que son el poder proyectar y gestionar, que muchos por ahí nos cuestionan, pero realmente hemos gestionado, a través de la provincia, de la Nación, y estos son los resultados, Villa Cañás ha crecido y se ha desarrollado».

«En lo personal tengo que ser un agradecido, al espacio al que pertenezco, que haya pensado en mi persona para llevar adelante este proyecto político, creanme que yo quiero defender a este gobierno, lo quiero defender porque es un gobierno que da la cara a la gente, es un gobierno que escucha a la gente, es un gobierno que esta en contacto con la gente, porque somos solidarios y porque tenemos vocación de servicio, y sabemos de la situación social y económica que estamos inmersos toda la comunidad, no solamente de Villa Cañás sino también en la provincia y en la Nación, y eso es lo que nos fortalece, y sabemos que hay familias que no llevan a fin de mes, pero ahí es donde tenemos que estar presente, desde Acción Social, con las asistentes sociales, y lograr resolver esos problemas, modificar o cambiar o transformar realidades de esa gente, eso es lo que tenemos que hacer».

«También, tengo un equipo de trabajo con el que me siento totalmente respaldado, y eso es fundamental, no pasa por una persona, hay un equipo de trabajo, que es mi gabinete, que cada vez que nos juntamos, damos el paso justo, sabemos hasta donde lo podemos dar, y eso lo hacemos cuando tenemos una administración ordenada, porque tenemos que ser muy responsables, porque estamos manejando recursos que no son nuestros, son recursos de la comunidad toda de Villa Cañás, por eso tenemos que ser serios, cuando estamos frente de la gestión».

«Hemos pasado momentos muy difíciles, en Villa Cañás y en el distrito, hemos pasado una inundación que nos corto el distrito en dos, como fue con la cuenca Las Encadenadas, y hemos reconstruido tres puentes con la ayuda de productores agropecuarios, con la ayuda de la comunidad de Villa Cañás, y hemos permitido que el productor pueda sacar la cosecha, y que no se vaya a otra localidades… Hemos pasado una pandemia, donde también la hemos enfrentado, una pandemia que la hemos afrontado con un comité de crisis, con profesionales del sector publico y privado, y sin embargo la superamos, en la que seguramente quedaron secuelas, y hoy estamos enfrentando la peor sequía de la historia jamás vistas en la región y en la provincia de Santa Fe, con serios problemas sociales y económicos, pero seguramente vamos a estar enfrentándolo y vamos a salir airosos de esta situación».

«Si me permiten, quiero hablar algo también de la gestión, porque realmente no quiero dejarlo de lado y tampoco quiero aburrirlos, pero nosotros, lo que es obra pública, venimos trabajando muy bien, y me siento orgulloso de haber armado una planta hormigonera municipal, con la que hemos agilizado y economizado la obra pública, porque hemos hecho 13700 metros de cordón cuneta, 2370 metros de pavimento, 2000 metros de una senda peatonal con su correspondiente luminaria, porque hemos hecho 1000 metros de bicisendas, porque en este momento estamos haciendo una ciclovía, porque hemos hecho una rotonda, y vamos a continuar con más luminarias LED en todos los barrios».

«Escuchaba a la oposición opinar, que es valedero lo que pueden decir, pero las luminarias están en los barrios, le dimos continuidad a las luminarias en Avenida 50, hemos mejorado El Barrio Sur, parece otro mundo, con cordón cuneta, con mejorado de calles, con arbolado, con luminarias, y la gente lo ve. Y hoy estamos trabajando en el Barrio Vila, en el FOPROVI, Barrio Norte, todas con luces LED, no es que priorizamos el centro, nosotros pensamos en los barrios, pensamos en la gente, y podemos enumerar muchísimas cosas más, desde la obra pública».

«Desde los servicios públicos, trabajamos con «Yo Reciclo», con el centro de almacenamiento municipal, donde con el material que se recicla vuelve en juegos infantiles. Hemos mejorado el parque automotor del municipio, hemos comprado dos camiones Ford de los cuales uno esta dotado con un tanque de 16000 litros para el riego, otro con una caja volcadora, otro Ford 350 que fue reformado en el taller con un hidroelevador para el cambio de luces y poda».

«Podemos enumerar muchísimas cosas, seguramente que el vecino, el frentista, lo que quiere es el barrido, la iluminación, la limpieza, y en eso estamos abocados, sabemos que estamos en otro año más con el secado de soja, pero en dos o tres semanas, Villa Cañás va estar totalmente limpia».

«Por otro lado, desde la Secretaria de Gobierno, se viene trabajando muy bien, esto no es de ahora, desde que apenas asumimos empezamos con cámaras de seguridad, hoy es ejemplo el Centro de Monitoreo de Villa Cañás, no solo en el departamento General López sino también en la provincia, hoy tenemos más de 170 cámaras de seguridad y vamos a seguir por más, creanme que trabajamos muy bien en conjunto con la policía, y eso es muy importante, de tener confianza con la policía, y que la policía tenga confianza hacia nosotros, porque muchas veces hemos esclarecido muchos robos, y que en silencio no se da a publicidad, o no se dan a conocer, y ustedes saben que en este ultimo tiempo se han esclarecido dos hechos muy importantes, gracias a la cámaras de seguridad. Lo dice la misma policía, que a través de la fiscalía, solicitan la revisión con el centro de monitoreo y así se han resuelto muchos ilícitos. Esto es posible, porque hemos incorporado al sistema la tecnología de fibra óptica, que a través de un crédito PROMUDI en todo su recorrido, esto permite que la imagen sea perfecta, ayudando a que la patrulla urbana trabaje muy bien junto con los operadores en el centro de monitoreo, eso hay que destacarlo, hay que valorarlo, están capacitándose permanentemente y con una tecnología de punta».

«Veo acá que hay gente que ha sido perjudicada en los barrios, hemos tenido barrios tomados, hay que decirles, barrios en los cuales, algunas casas han sido usurpadas, y he evaluado en cada uno de esos barrios, tenemos 11 familias en esos sectores que son gente de bien, y 17 familias que son problemáticas, por consumo de sustancias, principalmente de menores, es alarmante la situación, donde vienen de afuera y traen la droga, y en donde venden la droga, y esos personajes han sido denunciados en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, y se tomaron las medidas correspondientes, han allanado la vivienda, han detenido a la persona. Lamentablemente hoy tenemos que convivir con esto, es tristísimo lo que tengo que decir, pero tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, y esto se logra con prevención, con educación principalmente en las escuelas, nosotros hemos pasado con problemas alarmantes cuando apenas comenzamos con la gestión, yo me sentía avergonzado estar al frente del municipio y que me digan tenemos el mayor narcotraficante del sur de la provincia de Santa Fe, y ahí estaba Maximiliano Pullaro al que le dije que sino hacíamos algo terminan comprándonos a todos. Y Pullaro actuó y estuvo detenido 8 años esta persona. Por supuesto no es agradable ir al Juzgado Federal en cinco oportunidades como me ha tocado ir, tener 25 personas atrás mío que todas estaban imputadas, y que me pidan un careo con cada uno de ellos. Yo no era el intendente ahí, era una persona más, lo tuvimos que hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque trabajamos permanentemente con el Juzgado, con la fiscalía y el Juzgado Federal, con el Juzgado de Familia, con el Juzgado de Menores, estamos trabajando permanentemente desde la secretaria de Acción Social».

«Y así podemos enumerar muchísimas cosas más, tampoco quiero cansarlos y aburrirlos por cada una de las áreas en las que hemos trabajado muchísimo. Porque desde la secretaria de Acción Social, hoy también tenemos situaciones de conflictos familiares, eso hay que verlo y hay que reconocerlo, no podemos mirar para otro lado, ahí es donde tenemos que ser solidarios, ahí es donde tenemos que mostrar la verdadera vocación de servicio, porque también hay problemas de salud mental por lo que estamos viviendo, hay menores en conflicto con la ley penal, y ahí hay que trabajar con el Juzgado de Menores. Y también hay que reconocer que hay familias que no llegan a fin de mes, que no cubren mínimamente lo básico, y ahí es donde esta Acción Social presente, y quiero agradecer a la secretaria y a las asistentes sociales por el trabajo que hacen».

«Todo pasa por la educación, porque nos estamos acostumbrando a un gobierno nacional y provincial a que todo vale, y acá la única manera de salir adelante es con la educación. Desde que iniciamos la gestión hicimos hincapié con los recursos del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) para estar cerca con los docentes de cada escuela, porque hoy ahí también hay conflictos con los chicos que resolver. Eso es lo que tenemos que prevenir y la única manera es hacerlo con educación».

«Con Acción Social también abordamos el tema de discapacidad, tenemos un taller protegido, donde hay 28 chicos que trabajan permanentemente con los telares, y esa producción va al bolsillo de ellos, y con dignidad salen a vender, salen a producir. También tenemos el Taller de Equinoterapia, tenemos las salas barriales de contención, la sala Madre Teresa de Calcuta, la sala de Barrio Sur, en esas salas hay docentes con chicos que necesitan ayuda escolar, que necesitan nutrirse, y eso lo hacen a través de un desayuno o una merienda, esas son las cosas que valuar y hay que ver, que no tenemos que ser egoístas, que tenemos que ser solidarios, y hay que ver la realidad de los barrios. En lo personal yo escucho a toda la gente, mi gabinete escucha a toda la gente, porque es un trabajo en equipo, es la manera de salir adelante, no esperemos que las cosas nos caigan desde arriba».

«No quiero dejar pasar que recién lo nombro Guille, cuando nosotros entramos en la gestión, dijimos que había falencias de viviendas en Villa Cañás, ¿cuanta gente necesita vivienda en Villa Cañás?, y lo que primero pensamos es que la gente tiene que tener un terreno, muchos detractores decían en la vía publica tiene terreno y ahora le falta lo más importante, nosotros hemos podido vender terrenos a 250 familias, familias y jóvenes en particular, que se sentaban a firmar un boleto y que lloraban delante nuestro porque jamas iban a tener un terreno para construir su vivienda, y fue un programa exitoso que es el «Programa de Primer Terreno para la Construcción de Vivienda Propia». Es un programa que fue pionero en la provincia, porque después salió el programa «Mi tierra, Mi casa», donde le dotamos de infraestructura a los terrenos, nosotros en febrero ya teníamos la ordenanza, fuimos a hábitat y no había nada en la provincia de Santa Fe. En junio del 2012 sale «Mi Tierra, Mi Casa» y recién en octubre salió el PROCREAR, yo como intendente me sentí orgulloso, porque me llamo el gerente del Banco Hipotecario diciéndome: «intendente, realmente lo felicito, es el único lugar donde las familias tienen un banco de tierra». Y hoy podemos decir con orgullo que tenemos más de 140 viviendas, 140 familias que hoy están viviendo gracias a la venta de esos terrenos y que la gente, en el 2012, no creía en el programa cuando había 98 lotes a $30000 cada uno en ese entonces, la gente no se anotaba, con decirles que no hicimos el sorteo, se adjudicaron de forma automática, y con pago a dos años con cuota fija. Hoy los invito a recorrer esas 4 hectáreas y vean cómo se ha armado un barrio en su totalidad. Lo mismo ocurrió con el segundo terreno con 58 lotes, pero ahí tuvimos que ir a sorteo porque se habían anotado 150 familias porque los lotes se vendían a $60000 con cuotas fijas a 3 años. También esta ocurriendo ahora con la esquina Sfasciotti, ahora la gente cree en nuestro programa. El municipio tiene más tierras de gran valor como propiedad, que no son aptas para lotear, por eso hay que hacer un llamado a licitación y al mejor postor adjudicárselo a esos terrenos, y con ese dinero, volver a comprar alguna quinta para llegar con terrenos sociales para toda la gente por igual. Pero cuando mandé el proyecto de ordenanza, desde la oposición dos concejales nos dicen que «no se vende el patrimonio de la municipalidad» y el otro nos dice «hay una sobre oferta de terrenos». En contraste, muchas familias a diario me preguntan de cuándo hay un terreno que podamos comprar, y esa es la realidad, pero uno se siente satisfecho que el programa fue todo un éxito realmente».

«Pero esto es un círculo, porque también hay que dotarlo de infraestructura a esos terrenos, y cuando entró Perotti en el gobierno provincial, cortaron esa política de seguir brindando infraestructura a esos terrenos, y por supuesto que «nos cortan las piernas», en los dos primeros terrenos si pudimos dotarlos de infraestructura, pero al cortar esa política, para el nuevo terreno tuvimos que ir a Nación, pero que recién nos salió hace un año atrás, y por supuesto que la infraestructura no se hace de un día para el otro, y después hay burocracia, porque a mi me gusta dar la cara y gestionarlo personalmente, y decir que es lo que nos hace falta, y no como ahora con la tecnología, que no me pongo en contra, pero hoy hay que cambiar todo y subir en plataformas, toda una burocracia que no nos permite darle una respuesta a la gente, pero si estoy satisfecho que hemos llegado con terrenos y sepan que vamos a continuar, tengan la plena seguridad. Porque con las ventas que hicimos, por más que sean irrisorios los $30000 o los $60000 a través del crédito que nos dieron nos quedó un margen para comprar 6 hectáreas y hoy tenemos la quinta de Sfasciotti».

«Y esos son logros cuando hay una administración ordenada, podríamos seguir enumerando muchísimas cosas más, por ejemplo en Cultura hoy tenemos un nuevo escenario de «Los tres maestros» que es ejemplo en la zona y en la provincia con una dimensión de 18 metros de frente, 10 metros de profundidad y 7 metros de alto, es un orgullo para todos los cañaseños.

Desde que estamos al frente de la gestión, desde la dirección de empleo, hemos realizado más de 100 cursos de capacitación. En deportes, hemos realizado un gran trabajo con Santa Fe Juega, con las escuelas y con los talleres deportivos, con lo logrado con el Prado Español, espacio verde que hemos recuperado con una pista de atletismo, un playón deportivo y juegos infantiles, un predio que es de todos los cañaseños, mañana instalaremos calefones solares para los baños que estamos construyendo».

«Hemos recuperado todo lo que es la lonja ferroviaria, la verdad que está a la vista, desde el 2011 en el inicio de la gestión, hemos recuperado y reciclado la estación y los tres galpones, parquizando y creando la Plaza del Docente, la Plaza Fermín Sisó, el SUM donde era la casa del cambista y el Predio Mirtha Legrand».

«Quiero también destacar a los trabajadores municipales, tanto administrativo, como de corralón, sin ellos la gestión no hubiera salido adelante, también quiero agradecer a mis tres concejales actuales y anteriores que llevaron adelante nuestros proyectos».

«También quiero destacar algo muy importante, nosotros tenemos en el departamento una persona que camina y anda, que recorre el departamento, que recorre las distintas localidades, que realmente las conoce una por una, a fomentado un libro de la historia de cada una de las localidades, una persona que habla con la gente, con las instituciones, con el campo, y que es un orgullo para todos los cañaseños y para todas las localidades que nos acompañan, porque es un laburaste de la política, y me estoy refiriendo a nuestro actual senador Lisandro Enrico, gracias Lisandro. Con él sabemos que los recursos los maneja muy bien y donde tienen que ir, van, no hay desvíos para nada».

«Por otro lado, siempre digo, que tenemos a un gran amigo de todos los cañaseños, es un persona que se inició como licenciado en ciencias políticas, estuvo recorriendo Villa Cañás casa por casa allá por el 2011, nos acompaño día a día, una persona que fue presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, luego fue diputado de la provincia, y trabajó junto a nosotros contra el narcotráfico como he dicho, me refiero a Maxi Pullaro, que luego asumió con mucha valentía una cartera que es una caldera como es el Ministerio de Seguridad, junto al ex gobernador Miguel Lifschitz. Y hoy aunque lo estén desgastando desde los medios nacionales, nosotros tenemos que mirar nuestro Santa Fe querido y vivimos acá, por eso, tenemos que acompañar a Maxi que seguramente será nuestro gobernador, porque podremos trabajar en línea directa con el departamento General López, y porque es amigo nuestro».

«Nosotros creanme, que con mi equipo de trabajo, con todas estas maravillosas personas que nos acompañan son dignas de valorar, porque pese a que no vienen de la política en su mayoría, todas nos han dicho que si y si hay algo lo que aportan son las nuevas ideas, nuevas inquietudes, y eso es fundamental, es un aire fresco, que le da a la gestión, estas personas están presentes porque saben, que la única manera de modificar las cosas, es participando e integrándose, ellos mismos lo dijeron, por eso gracias a todos uds, gracias por acompañarnos, creanme que vamos a seguir transformando Villa Cañás y tengan la seguridad, que junto a Lisandro Enrico, que junto a Maximiliano Pullaro, que va a ser seguramente nuestro gobernador de todos los santafesinos, vamos a transformar en su totalidad a la provincia de Santa Fe. Y de corazón gracias a todos por escucharme y acompañarme».

