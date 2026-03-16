Villa Cañás entregó más de seis mil kilos de materiales reciclables

La Municipalidad de Villa Cañás concretó una nueva entrega de materiales reciclables en el marco del programa ambiental “Yo Reciclo”, una iniciativa que promueve la separación en origen y la correcta disposición de los residuos en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el municipio envió a una recicladora de la ciudad de Paraná un total de 6.345 kilos de residuos recuperados que fueron depositados previamente por vecinos en los Puntos Verdes instalados en diferentes puntos de la localidad.

Del total recolectado, 1.600 kilos corresponden a vidrio, 2.820 kilos a cartón y 1.925 kilos a plástico, materiales que serán reincorporados a nuevos procesos productivos mediante su reciclaje.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones no sólo contribuyen a reducir el impacto ambiental de los residuos, sino que además permiten aprovecharlos como recursos reutilizables, fortaleciendo las políticas locales de economía circular y cuidado del ambiente.

Asimismo, se informó que los fondos obtenidos a partir de la venta de estos materiales reciclables se destinan a la compra de juegos infantiles y a la realización de mejoras en plazas, parques y otros espacios públicos de la ciudad.

De esta manera, la iniciativa busca generar un doble beneficio para la comunidad: por un lado, promover prácticas sustentables entre los vecinos y, por otro, reinvertir los recursos generados en infraestructura y espacios de recreación para la población.