Villa Cañás: El Municipio entregó a la Escuela Técnica fondos de la recaudación del Balneario

La Municipalidad de Villa Cañás entregó a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 484 “Prefectura Naval Argentina” casi tres millones de pesos correspondientes a un porcentaje de la recaudación del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.

El acto fue encabezado por el intendente Norberto Gizzi, junto al secretario de Economía Oscar Caffa, quienes hicieron entrega del aporte a directivos e integrantes de la cooperadora de la institución educativa. El monto transferido asciende a $2.988.200 y corresponde al período abril–diciembre de 2025.

Los fondos representan el 20 por ciento del total recaudado por la venta de entradas al balneario y se enmarcan en el convenio de comodato vigente entre el Municipio y la escuela técnica, mediante el cual la institución participa en la administración del espacio recreativo.

Desde el gobierno local destacaron que este esquema permite reinvertir parte de los ingresos en la comunidad educativa, fortaleciendo el vínculo entre el Estado municipal y las instituciones, y promoviendo un destino concreto de los recursos generados por los espacios públicos de la ciudad.