Villa Cañas: Dos menores demorados por realizar picadas en la Ruta 94

En horas de la madrugada del lunes 13 de octubre, personal policial de la Comisaría Sexta de Villa Cañas intervino ante un aviso del área de Tránsito Municipal, que alertaba sobre un grupo de motociclistas realizando picadas clandestinas sobre la Ruta Provincial 94, entre las avenidas 64 y 59.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a dos motocicletas que circulaban a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros. Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar una de las motos, mientras que la otra se dio a la fuga.

Los jóvenes fueron identificados y trasladados a sede de Comisaria Sexta.

Por orden de la Fiscal se formó causa por conducción peligrosa, se secuestró el rodado y los menores fueron entregados a sus progenitores.