Villa Cañás: Detenido por agredir violentamente a su madre y a su media hermana

El procedimiento se concretó en Teodelina tras una serie de hechos ocurridos durante la madrugada del sábado 7 de febrero en Villa Cañás. El imputado tiene 33 años y enfrenta cargos por lesiones, amenazas, daños y desobediencia.

Personal policial aprehendió a Mauro Nicolás G., señalado como protagonista de un violento episodio intrafamiliar que dejó a tres personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad, además de importantes destrozos materiales.

Golpes, amenazas y desobediencia

De acuerdo con las constancias judiciales, el hecho principal se produjo cerca de la medianoche del 7 de febrero en una vivienda de Calle 46 Bis al 600. Allí residían la madre del acusado Marta P. y su pareja, Domingo P.

Siempre según la investigación, el hombre habría ingresado por la fuerza tras romper un portillo y una puerta. Una vez dentro, presuntamente amenazó de muerte a su padrastro, agredió a su madre y volvió a golpear al hombre cuando intentó defenderla.

Minutos más tarde arribó su media hermana, Agustina P. En ese contexto, el imputado le habría aplicado un golpe de puño en el rostro, la arrojó al suelo y la tomó del cuello mientras repetía amenazas de muerte. También intentó atacarla con un rebenque, que terminó impactando en su madre.

La secuencia continuó con la rotura de una silla y el lanzamiento de distintos objetos dentro de la casa, junto con advertencias de que prendería fuego la vivienda.

Producto de la agresión, la madre y el padrastro sufrieron lesiones leves, mientras que la joven presentó heridas de carácter grave.

Un cuchillo en la calle

Poco después, el hombre se encontró en la vía pública con su hermano, Leandro Ezequiel P., quien trasladaba al padre hacia la comisaría. En esa circunstancia, habría exhibido un cuchillo que llevaba en la cintura, también en actitud intimidante.

Los investigadores subrayaron que al momento de los hechos el acusado tenía vigentes medidas de restricción dispuestas por la Justicia en diciembre de 2025, en el marco de antecedentes previos.

Otro ingreso violento

Horas más tarde se registró un nuevo episodio. El sospechoso habría entrado sin autorización al domicilio de Guillermo P. ubicado en la intersección de calles 49 y 62 Bis, tras dañar una puerta y los vidrios de una ventana. Los efectivos constataron su presencia dentro del inmueble.

Delitos atribuidos

En la audiencia desarrollada el lunes, la fiscal Débora Valentín le imputó una batería de cargos en concurso real, entre ellos lesiones leves dolosas, lesiones agravadas por el vínculo y por violencia de género, lesiones graves, amenazas simples y calificadas, daños, desobediencia judicial y violación de domicilio.

La investigación continúa mientras el imputado permanece detenido a disposición de la Justicia.

Con información de Mauro Dalmazzo