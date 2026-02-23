Villa Cañás: Convocan a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vivir con Alegría

La Asociación Jubilados y Pensionados “Vivir con Alegría” de Villa Cañás convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero de 2026 a las 19.00 horas, en su sede ubicada en Calle 53 Nº 222.

Según se detalla en la convocatoria formal, el encuentro tendrá como objetivo abordar distintos puntos establecidos en el orden del día, entre ellos la consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2025, así como la renovación total de la Comisión Directiva.

Orden del día

Los temas a tratar serán:

Lectura del acta anterior. Designación de dos asociados para que, junto con el presidente y el secretario, firmen el acta de la asamblea. Consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2025. Designación de tres asociados para constituir la mesa receptora y escrutadora de votos. Renovación total de la Comisión Directiva.

La convocatoria lleva la firma del presidente, Luis Alberto Marini, y de la secretaria, Rosa Nicolau.

Asimismo, se informa que, conforme al Artículo 20 del Estatuto, las asambleas se celebrarán válidamente, incluso en caso de reforma estatutaria, cualquiera sea el número de asociados presentes, transcurrida media hora después de la fijada en la convocatoria.

De esta manera, la institución que nuclea a jubilados y pensionados de la ciudad renovará autoridades y pondrá a consideración de sus socios el balance del último ejercicio, en una instancia clave para la vida institucional de la entidad.