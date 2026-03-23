Villa Cañás: Conductor alcoholizado chocó en la terminal e intentó huir

Un conductor fue aprehendido durante la madrugada en Villa Cañás luego de protagonizar un siniestro vial en la Terminal de Ómnibus y dar positivo en el control de alcoholemia, con un resultado de 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo, que advirtió sobre un automóvil Citroën Basalt que había colisionado contra un pilar en la terminal. Al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al conductor, quien reaccionó de manera agresiva, profirió amenazas al personal policial e intentó darse a la fuga a bordo del vehículo.

Ante esta situación, el sujeto fue rápidamente reducido y trasladado a la Comisaría 6ta, donde se le practicó el control de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 2,32 g/l, un nivel ampliamente superior al permitido por la normativa vigente.

Tras la consulta con la Fiscalía interviniente, se dispuso la formación de causa por los delitos de conducción peligrosa y resistencia a la autoridad, además del secuestro del rodado, que fue remitido al corralón municipal.

Finalmente, el involucrado recuperó su estado de libertad, quedando a disposición de la Justicia.