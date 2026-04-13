Villa Cañás: Con atletas locales y regionales, se realizó Cañás Corre 2026

Con una destacada convocatoria de atletas locales y de distintas localidades de la región, el pasado sábado se desarrolló la edición 2026 de la maratón “Cañás Corre”, una propuesta deportiva organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás.

La competencia principal, sobre una distancia de 10 kilómetros, tuvo como ganador a Emilio Isola, representante de Villa Cañás, quien completó el recorrido en 36 minutos y 44 segundos. El podio masculino se completó con Leandro Causi, también de la ciudad anfitriona, con un tiempo de 37m17s, y Stefano Falabella, de Venado Tuerto, que registró 37m22s.

En la clasificación general femenina, la victoria fue para Claudia Martínez, de Villa Cañás, con un tiempo de 44 minutos y 6 segundos. El segundo puesto quedó en manos de Verónica Chávez, con 46m39s, mientras que Romina Gastón, también de la ciudad, finalizó en la tercera posición con un registro de 47m19s.

Como antesala de las pruebas principales de 10K y 5K, la jornada incluyó la participación de alumnos del Taller de Atletismo Municipal. La instancia permitió que niños y jóvenes pudieran mostrar su evolución en la disciplina, en un entorno de integración deportiva y acompañamiento comunitario.

La maratón “Cañás Corre” forma parte del calendario local de eventos deportivos y cuenta con el auspicio de comercios y marcas que acompañan su desarrollo, entre ellos zapatería El Dinámico y la firma de indumentaria Abyss.

Las clasificaciones completas pueden consultarse en el sitio oficial del evento: https://cronorav.com.ar/index.php?ruta=clasificacion&idEvento=70