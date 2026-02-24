Villa Cañás: Comenzó la pavimentación de Calle 61 entre 56 bis y 58

La Municipalidad de Villa Cañás inició los trabajos de pavimentación en Calle 61, en el tramo comprendido entre 56 bis y 58, en el marco de un plan que contempla la intervención de siete cuadras. La obra se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas, con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe mediante el Programa Obras Urbanas (POU).

Las tareas comenzaron con el movimiento y la nivelación del suelo, etapa técnica indispensable para garantizar la correcta ejecución del pavimento. Este proceso permite consolidar la base sobre la cual se asentará la estructura de hormigón, asegurando durabilidad y resistencia.

De acuerdo al cronograma previsto, en las próximas semanas se avanzará con la colocación de moldes y posteriormente con el volcado de hormigón elaborado, instancia clave para la concreción definitiva de la calzada.

La intervención forma parte de un esquema de mejoras urbanas orientado a optimizar la infraestructura vial de la ciudad. Desde el punto de vista operativo, la pavimentación aportará mayor transitabilidad, reducirá el deterioro vehicular y mejorará las condiciones de seguridad en el sector.

Para los vecinos del área, la obra representa un beneficio directo en términos de accesibilidad y calidad de vida, consolidando un tramo estratégico dentro del entramado urbano de Villa Cañás.