Villa Cañás: Avanzan obras de pavimento y cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe mediante el Programa Obras Urbanas (POU), continúa ejecutando trabajos de pavimentación y mejoras en la infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad.

En ese marco, este jueves comenzó la colocación de hormigón elaborado en Calle 63 entre 54 y 56. Una vez finalizadas las tareas en esa arteria, los trabajos continuarán en Calle 65 entre 52 y 54, con el objetivo de seguir ampliando la red de pavimento y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Paralelamente, avanza la construcción de cordón cuneta en diferentes sectores, una obra clave para optimizar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en días de lluvia. Actualmente se ejecutan tareas en Calle 56 bis y 69, y en Calle 69 entre 56 bis y 58.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de infraestructura urbana que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer los servicios básicos y continuar consolidando el desarrollo ordenado de la ciudad.