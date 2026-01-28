Quini 6
Separador
Regionales

Villa Cañás: Avanzan nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

Publicado el
Villa Cañás: Avanzan nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

Los trabajos se ejecutan con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas, y apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y la transitabilidad.

La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando obras de cordón cuneta en diferentes puntos de la ciudad, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU), con financiamiento provincial y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe.

Villa Cañás: Avanzan nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

En esta nueva etapa, las tareas se concentran sobre Calle 54, en el tramo comprendido entre calles 69 y 71. Según se informó, los trabajos se realizan de manera progresiva: primero se colocan los módulos correspondientes y luego se procede al rellenado con hormigón, conforme a los procedimientos habituales para este tipo de intervenciones.

Desde el Municipio destacaron que estas obras tienen como finalidad mejorar el ordenamiento hídrico, optimizar la transitabilidad y fortalecer el desarrollo urbano. Además, se subrayó que el avance de la infraestructura básica contribuye de manera directa al bienestar y a la calidad de vida de los vecinos de los sectores intervenidos.

Villa Cañás: Avanzan nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

Las obras de cordón cuneta forman parte de una planificación urbana que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y dar respuesta a demandas vinculadas a la circulación y al escurrimiento del agua en días de lluvia.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Últimas noticias

Subir