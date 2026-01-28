Villa Cañás: Avanzan nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

Los trabajos se ejecutan con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas, y apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y la transitabilidad.

La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando obras de cordón cuneta en diferentes puntos de la ciudad, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU), con financiamiento provincial y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe.

En esta nueva etapa, las tareas se concentran sobre Calle 54, en el tramo comprendido entre calles 69 y 71. Según se informó, los trabajos se realizan de manera progresiva: primero se colocan los módulos correspondientes y luego se procede al rellenado con hormigón, conforme a los procedimientos habituales para este tipo de intervenciones.

Desde el Municipio destacaron que estas obras tienen como finalidad mejorar el ordenamiento hídrico, optimizar la transitabilidad y fortalecer el desarrollo urbano. Además, se subrayó que el avance de la infraestructura básica contribuye de manera directa al bienestar y a la calidad de vida de los vecinos de los sectores intervenidos.

Las obras de cordón cuneta forman parte de una planificación urbana que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y dar respuesta a demandas vinculadas a la circulación y al escurrimiento del agua en días de lluvia.