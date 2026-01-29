Villa Cañás: Avanzan con tareas de mantenimiento y empedrado en Calle 71

La Municipalidad de Villa Cañás lleva adelante trabajos de mantenimiento, nivelación y colocación de piedras en Calle 71, en el tramo comprendido entre Avenida 64 y Avenida 50, una arteria clave para la circulación diaria en ese sector de la ciudad.
Las tareas apuntan a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial, especialmente para vecinos y conductores que utilizan de manera habitual esta calle de mejorado, afectada por el desgaste propio del tránsito y las condiciones climáticas.
El empedrado de este sector se ejecuta con recursos provenientes del Programa Provincial Brigadier, una herramienta que permite fortalecer la infraestructura vial urbana y avanzar con intervenciones concretas en distintos puntos de Villa Cañás, dando respuesta a demandas vinculadas al mantenimiento y mejoramiento de la red de calles.