Villa Cañás abre el 39º período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Villa Cañás dará inicio este martes 17 de marzo, a las 20, al 39º período de sesiones ordinarias, con el tradicional mensaje inaugural del intendente Norberto Gizzi. El acto se desarrollará en la sala de sesiones ubicada en Avenida 51 N° 370.

La apertura marcará el comienzo de un nuevo ciclo legislativo en la ciudad, instancia en la que el jefe del Ejecutivo local suele trazar un balance de gestión y delinear los principales ejes de gobierno para el año en curso.

Para este período 2026, el cuerpo deliberativo estará integrado por seis ediles. La presidencia quedará a cargo del Lic. Guillermo Gallo, acompañado por los concejales Mariana Molina, Claudia Compañs, Melina Mori, Guillermo Poli y José Rolando.

La ceremonia es de carácter público y constituye uno de los hitos institucionales más relevantes del calendario político local, al reunir a autoridades, representantes de instituciones y vecinos en el inicio formal de la actividad legislativa.