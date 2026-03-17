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Villa Cañás abre el 39º período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

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Villa Cañás abre el 39º período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Villa Cañás dará inicio este martes 17 de marzo, a las 20, al 39º período de sesiones ordinarias, con el tradicional mensaje inaugural del intendente Norberto Gizzi. El acto se desarrollará en la sala de sesiones ubicada en Avenida 51 N° 370.

La apertura marcará el comienzo de un nuevo ciclo legislativo en la ciudad, instancia en la que el jefe del Ejecutivo local suele trazar un balance de gestión y delinear los principales ejes de gobierno para el año en curso.

Villa Cañás abre el 39º período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

Para este período 2026, el cuerpo deliberativo estará integrado por seis ediles. La presidencia quedará a cargo del Lic. Guillermo Gallo, acompañado por los concejales Mariana Molina, Claudia Compañs, Melina Mori, Guillermo Poli y José Rolando.

La ceremonia es de carácter público y constituye uno de los hitos institucionales más relevantes del calendario político local, al reunir a autoridades, representantes de instituciones y vecinos en el inicio formal de la actividad legislativa.

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