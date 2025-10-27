Venado Tuerto: Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

En horas de la madrugada del lunes 27 de octubre, alrededor de las 4:00 horas, personal de la Comisaría 12ª de Venado Tuerto intervino en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional N° 8 y calle Zapallar.

En el lugar, los efectivos hallaron una motocicleta Corven Energy 110 cc y, junto a ella, el cuerpo sin vida de un hombre, de 46 años de esta ciudad.

A unos 200 metros, se encontraba el camión Iveco con acoplado conducido por un hombre, de 56 años, oriundo de Merlo, provincia de San Luis.

En el lugar trabajaron Policía Científica, el Perito en Accidentología y personal de la Morgue Judicial. Por disposición del Fiscal en turno se procedió al secuestro de ambos vehículos para las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como Homicidio culposo.