Venado Tuerto: Refuerzan la seguridad con más control policial y monitoreo en tiempo real

El Gobierno de Venado Tuerto avanza en la consolidación de su política de seguridad mediante herramientas de análisis y coordinación interinstitucional que apuntan a optimizar la respuesta ante el delito. En ese marco, se desarrolló una nueva reunión de M3 (Mapeo, Métricas y Monitoreo), un dispositivo clave que permite evaluar el despliegue policial, anticipar escenarios y definir estrategias preventivas con base en datos concretos.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Monitoreo municipal y reunió a autoridades de distintos niveles del Estado. Participaron el intendente interino Juan Ignacio Pellegrini; el delegado del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli; el fiscal regional Mauricio Clavero; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; los diputados provinciales Leo Calaianov y Rosana Bellatti, junto a funcionarios locales, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad y personal de la Policía de Santa Fe.

La metodología M3, impulsada a nivel provincial, se basa en el análisis sistemático de indicadores clave para la gestión de la seguridad. Entre ellos se destacan la cantidad de móviles activos en la vía pública, los procedimientos realizados, las identificaciones de personas y el comportamiento de las llamadas al 911. En este último punto, se evalúan especialmente los tiempos de respuesta, desde la recepción de la denuncia hasta la llegada del móvil al lugar del hecho.

Según destacaron las autoridades, este esquema de monitoreo permite no sólo evaluar el desempeño operativo, sino también ajustar la planificación en función de la dinámica del delito en la ciudad.

“El análisis de los datos arroja resultados satisfactorios y nos permite proyectar con mayor precisión las próximas acciones, fortaleciendo la presencia policial y mejorando la capacidad de respuesta, con impacto directo en la prevención del delito y en la tranquilidad de los vecinos”, señaló Pasquinelli.

Por su parte, Pellegrini subrayó la importancia de sostener estas instancias de seguimiento permanente: “Cuando hay control, planificación y trabajo coordinado entre todos los niveles del Estado, los resultados llegan. Estas reuniones nos permiten tomar decisiones con información concreta y seguir ordenando la presencia en la calle”.

Con este tipo de herramientas, el municipio busca consolidar un modelo de gestión basado en evidencia, articulación institucional y presencia territorial, en línea con una demanda creciente de la ciudadanía: mayor seguridad y respuestas más rápidas ante situaciones delictivas.