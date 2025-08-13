Venado Tuerto: PDI detuvo a una pareja por microtráfico

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de Santa Fe, a través de la División Microtráfico de la Región 3 Distrito Venado Tuerto, llevó a cabo el pasado martes un allanamiento en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, donde detuvo a una pareja y secuestró drogas, dinero, vehículos y demás elementos de interés en la causa.

La investigación, iniciada a partir de un oficio judicial emanado por la Unidad de Microtráfico del MPA Rosario, y continuada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Iván Raposo, permitió documentar mediante tareas de vigilancia y registros fílmico, maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes, algunas de ellas realizadas en plazas públicas de la ciudad.

Las medidas judiciales se realizaron en un domicilio ubicado en calle Dimer al 300 de la ciudad de Venado Tuerto, donde los efectivos detuvieron a Naiara C.P. y Ezequiel N.D.V. de 24 años; y secuestrar tres teléfonos celulares, 44 cartuchos calibre 9 mm, 3 cartuchos calibre .357, una balanza de precisión, cuatro productos de fertilizantes para plantas, 309,5 gramos de marihuana, 61,4 gramos de cocaína, $810.350, elementos de corte y fraccionamiento, un automóvil y una moto 110 cc.

Por disposición del fiscal a cargo, los detenidos fueron trasladados a sede policial, incomunicados y a disposición de la justicia competente.