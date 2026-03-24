Venado Tuerto inaugura la nueva pista de atletismo del Parque Municipal

La obra provincial será presentada este viernes desde las 17 con actividades abiertas al público y un acto oficial a las 20, en el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026. Participarán destacados atletas como Germán Chiaraviglio y Guillermina Cossio.

Este viernes se inaugurará oficialmente la nueva pista de atletismo del Parque Municipal de Venado Tuerto, una obra impulsada por el Gobierno de Santa Fe que se presentará en el marco de un evento de entretenimiento familiar organizado en conjunto con la Municipalidad.

La jornada comenzará a las 17 con actividades abiertas al público, dispositivos deportivos vinculados a la promoción de los Juegos Suramericanos, patio de comidas, emprendedores y muestras para toda la comunidad. El acto oficial de inauguración está previsto para las 20, con la participación de atletas locales y provinciales que realizarán exhibiciones sobre la nueva infraestructura.

La puesta en valor del espacio forma parte de las obras que se ejecutan en la provincia en el año de los Juegos Suramericanos, evento en el que Santa Fe será anfitriona de 15 países de América Latina y que impulsa la modernización de la infraestructura deportiva en distintas ciudades.

La pista cuenta con piso de tartán, iluminación, barandas metálicas, depósitos, elementos deportivos, cabinas y baños renovados. La obra se llevó adelante durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con la articulación del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el intendente Leonel Chiarella y la senadora Leticia Di Gregorio.

Exhibiciones deportivas y estreno de la pista

Durante el acto inaugural, el público podrá observar distintas demostraciones atléticas a cargo de deportistas provinciales y locales. Entre ellas, se destacan el salto con garrocha de Germán Chiaraviglio y la participación de la velocista Guillermina Cossio en pruebas de velocidad.

Además, se presentarán disciplinas como 100 metros con vallas, 100 metros llanos, salto en largo, salto en alto, salto con garrocha y lanzamientos, lo que permitirá a los vecinos apreciar de cerca destrezas propias del atletismo olímpico.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto entre el Gobierno de Venado Tuerto y la Federación Santafesina de Atletismo para concretar este espacio, que permitirá fortalecer la práctica deportiva en el sur provincial y brindar mejores condiciones tanto a estudiantes como a atletas que buscan desarrollarse en distintas especialidades.

Actividades desde la tarde

En la previa del acto oficial, los vecinos podrán disfrutar de estaciones deportivas interactivas orientadas a la promoción de los Juegos Suramericanos, con propuestas recreativas como vóley con paracaídas, fútbol inflable, básquet siamés y tenis gigante.

También habrá un sector de emprendedores locales, muestras de antigüedades y un patio gastronómico, en una jornada pensada para toda la familia y orientada a consolidar el Parque Municipal como un espacio de encuentro comunitario.

La inauguración de la pista representa una nueva obra provincial finalizada en el sur santafesino, con el objetivo de jerarquizar los espacios públicos y potenciar el desarrollo del deporte en la región.