Venado Tuerto: Entra en vigencia el nuevo esquema de carga y descarga en la zona céntrica

Este 1º de noviembre entrará en vigencia el nuevo esquema para carga y descarga de mercadería en la zona céntrica de la ciudad, a partir de lo establecido en la Ordenanza Nº 5927/25.

Cabe recordar que esta modificación es uno de los ejes del Plan de Movilidad presentado en 2024, resultado del trabajo conjunto del Gobierno de Venado Tuerto con las empresas que brindan este servicio y el Centro Comercial, Industrial y Servicios.

La normativa establece que se habilitarán dársenas exclusivas en esquinas definidas, priorizando las intersecciones semaforizadas, sin invadir espacios peatonales, para que la carga y descarga se realice de manera más segura y eficiente.

Otro de los artículos de la ordenanza contempla un régimen especial para determinadas dársenas que podrán funcionar las 24 horas. Esta modalidad se aplicará en lugares estratégicos donde la demanda logística es más intensa, en casos de eventos especiales o para actividades que requieren acceso fuera de los horarios habituales.

Principales lineamientos

El régimen de horarios establece que, en zonas comerciales, la carga y descarga podrá realizarse de 6 a 11 y de 14 a 17, mientras que las actividades especiales como volquetes, productos refrigerados o mudanzas sólo podrán operar de 13.30 a 16.30.

La normativa alcanza a la carga y descarga de mercaderías, las mudanzas, la descarga de materiales de construcción, el retiro de volquetes y la descarga de productos refrigerados.

Cabe puntualizar que el objetivo de estas modificaciones es mejorar la convivencia urbana, reducir el impacto del tránsito pesado y garantizar una circulación más segura y ordenada.