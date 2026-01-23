Venado Tuerto: El viernes 13 de febrero inauguran la nueva Escuela Secundaria Nº 238

La ciudad de Venado Tuerto sumará un nuevo edificio educativo con la inauguración de la Escuela Secundaria Nº 238, prevista para el viernes 13 de febrero, en horas de la tarde. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, al anunciar que la obra será entregada formalmente para que el ciclo lectivo 2026 comience en las nuevas instalaciones.

Según se informó, la apertura de puertas permitirá que la comunidad educativa y los vecinos recorran el edificio terminado, ubicado en la esquina de Turner y San Lorenzo, en el barrio Iturbide. Se trata de una obra largamente esperada, que durante años permaneció inconclusa y en estado de abandono, pese a distintos intentos de reactivación.

La construcción había sido iniciada en 2004 con financiamiento nacional, pero quedó paralizada durante un extenso período, convirtiéndose incluso en un foco de inseguridad para la zona. Finalmente, el actual gobierno provincial resolvió priorizar su finalización con recursos propios, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

En ese marco, Enrico destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar con la obra: “Lo agarramos con apenas un 40% de avance y en pocos días vamos a entregar una escuela moderna, completamente equipada, pensada para que más de 400 alumnos puedan cursar allí sus estudios secundarios sin seguir improvisando clases en otros espacios”.

El ministro subrayó además el trabajo articulado entre la Provincia, los directivos escolares, cooperadores, legisladores y la Municipalidad de Venado Tuerto, que también ejecuta obras complementarias, como la pavimentación de las calles aledañas al establecimiento.

“Fue ponerse la obra al hombro entre todos. Al fin el barrio Iturbide tendrá su escuela lista y en funcionamiento”, concluyó Enrico, al remarcar el impacto educativo y urbano que tendrá la inauguración del nuevo edificio.