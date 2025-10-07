Venado Tuerto: Dos personas presas y un bunker desmantelado por denuncia del intendente Chiarella

Un hombre y una mujer de Venado Tuerto quedaron en prisión preventiva en el marco de una causa por venta de estupefacientes al menudeo. El procedimiento fue impulsado tras una denuncia presentada por el intendente Leonel Chiarella, quien desde hace tiempo viene denunciando con nombre y apellido a quienes delinquen en la ciudad.

“Este es el resultado del trabajo articulado que venimos llevando adelante con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, y también la decisión de los jueces y fiscales. Vamos a seguir por este camino, luchando contra el narcotráfico y el delito”, manifestó al respecto el intendente Leonel Chiarella.

Tras la intervención del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó un operativo que se realizó el jueves 2 de octubre en una vivienda de calle Pavón 568, encabezado por la División Microtráfico, con colaboración del Departamento Operativo de Investigaciones Región III Venado Tuerto y de la Unidad Regional VIII.

Al ingresar, una mujer intentó huir pero fue rápidamente aprehendida. En el lugar se encontraban siete personas, quienes fueron requisadas conforme protocolo legal. Durante la requisa se secuestraron seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, cocaína lista para su comercialización, cuatro balanzas con vestigios, recortes de nylon utilizados para fraccionamiento, anotaciones compatibles con la actividad de narcomenudeo, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervención judicial

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Iván Raposo, se dispuso el traslado de los detenidos —identificados como Matías David Reche (34) y Alejandra Patricia Tissera (48)— a sede policial para su identificación y formación de causa. También se ordenó el secuestro de la droga, teléfonos celulares y dinero, todo lo cual quedó a disposición de la Justicia.

La imputación fue formalizada este lunes en audiencia pública, donde el fiscal Raposo solicitó la prisión preventiva de los involucrados, medida que fue concedida por el juez de turno, Adrián Godoy.

Compromiso institucional

Desde el Gobierno de Venado Tuerto destacaron el trabajo articulado entre la Municipalidad, el MPA y las fuerzas de seguridad provinciales. “Cuando denunciamos estas situaciones lo hacemos convencidos de que hay que enfrentar al narcotráfico con decisión, porque afecta la vida de nuestros vecinos y la seguridad de los barrios. Queremos una ciudad segura, con el Estado presente y sin complicidades con el delito”, cerró el intendente Leonel Chiarella.