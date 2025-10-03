Venado Tuerto: Dos detenidos tras un violento asalto a repartidor

En la mañana de este viernes, personal de la Comisaría 12ª de Venado Tuerto, con colaboración de la Comisaría 2ª, 14ª y el Comando Radioeléctrico, realizaron cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por robo calificado ocurrido en el día miércoles pasado.

La víctima, un repartidor de 29 años, denunció que había sido abordado en la vía publica, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes a punta de arma de fuego lo amenazaron y le sustrajeron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Personal de Comisaria 12, realizó un minucioso trabajo investigativo, que incluyó la recolección y análisis de imágenes de cámaras municipales y privadas, logrando establecer la identidad de los autores del hecho.

Durante los procedimientos, se concretaron las aprehensiones de dos hombres mayores de edad, en calle Di Martino al 1100, y calle Berti al 300.

En el primer domicilio se secuestró un revólver cromado cargado, municiones, una motocicleta Guerrero Trip color blanco utilizada en el robo, dinero en efectivo, prendas de vestir, un casco y un iPhone que había sido quemado, mientras que en la segunda vivienda se incautaron prendas de vestir que habrían usado al momento del hecho.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial, donde por orden fiscal permanecen detenidos e incomunicados, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.



