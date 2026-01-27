Venado Tuerto: Del basural al trabajo formal, 12 personas hoy tienen empleo en la Planta de Residuos

La política de separación de residuos que impulsa el Municipio no solo fortaleció el reciclado, sino que también permitió generar empleo formal e inclusión social. El intendente Leonel Chiarella destacó el impacto de una decisión cotidiana que comienza en cada hogar.

Doce personas que antes subsistían en la informalidad del basural hoy cuentan con un empleo formal en la Planta de Tratamiento de Residuos de la ciudad de Venado Tuerto. El dato fue destacado por el intendente Leonel Chiarella, quien puso el acento en el alcance social de la política de separación de residuos que se desarrolla a nivel local.

“Hoy hay 12 personas trabajando en la Planta de Tratamiento, con un empleo formal, cuando antes su realidad era el basural y la informalidad”, señaló el mandatario, al vincular este cambio con el compromiso de los vecinos en la separación domiciliaria de los residuos.

Chiarella remarcó que el crecimiento de la planta estuvo directamente relacionado con el aumento del volumen de materiales reciclables que ingresan a diario. “Cuando un vecino separa los residuos en su casa, está haciendo mucho más que una acción ambiental. Está ayudando a que llegue más material a la planta y se generen oportunidades para otras personas”, explicó.

En ese sentido, subrayó que el reciclado fue concebido desde el inicio como una política integral, con impacto ambiental y social. “La planta creció porque los vecinos acompañaron, porque hubo una política sostenida y porque entendimos que el reciclado también podía ser una herramienta de inclusión”, afirmó.

El intendente sostuvo que la gestión de residuos en Venado Tuerto no se limita al cuidado del ambiente, sino que apunta a transformar realidades. “No se trata solo de reciclar, se trata de construir un sistema que genere trabajo en condiciones dignas y ofrezca una perspectiva distinta de futuro”, expresó al referirse al proceso que permitió abrir nuevos puestos laborales.

Finalmente, Chiarella destacó el valor de las decisiones cotidianas y su efecto concreto en la comunidad. “Separar una bolsa de residuos puede parecer algo menor, pero la suma de esas acciones diarias es la que hoy permite que más personas tengan empleo y nuevas oportunidades. Todo empieza en casa”, concluyó.