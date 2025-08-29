Venado Tuerto: Comenzó la pavimentación en la futura circunvalación

La nueva Circunvalación de Venado Tuerto, una infraestructura vial clave que conectará las rutas nacionales 8 y 33, inició una etapa fundamental: la pavimentación del primer tramo, sobre la 4s, desde Eva Perón hacia El Hinojo.

En relación a esta obra estratégica que cambiará para siempre la ciudad véndense, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico expresó: “El comienzo de los trabajos de asfalto sin dudas marca otro paso importante que estamos dando con esta construcción. Pero es importante que se sepa que tenemos 4 frentes de obras abiertos en simultáneo para que los tiempos del proyecto se puedan ir cumpliendo, a pesar de distintos imprevistos climáticos que pueden ir pasando el ritmo de los trabajos”.

Los frentes de obra

“El frente 1 es el de calle Espora. Donde se finalizó recientemente el emisario proyectado bajo en la misma traza, entre el Nuevo Hospital y calle Chaco, en una longitud de 450 metros. Este emisario tiene una sección de hormigón armado es de 3.50 m x 0.80 m. A su vez, se avanza con la ejecución de hormigón de base y hormigón de calzada en el mismo tramo. Espora se va transformando en Avenida, con 2 calzadas de hormigón de 6.30 m de ancho, separadas por un cantero central de 3 metros”, detalló.

“El frente 2 es sobre la Ruta Provincial 4s, es decir, la continuidad del camino a San Eduardo hacia el este, donde tenemos los primeros trabajos de pavimentación. Se están ejecutando 2.500 metros lineales de sub-base de suelo cal con 20 cm de espesor. Aquí se desarrolla la ejecución de 1.500 m lineales de base granular con cemento en 15 cm de espesor; y la ejecución de alcantarillas (transversal y longitudinal) sobre el canal Fortín El Zapallar”, agregó.

Por último, Enrico resumió el frente 3 y 4 de la obra: “El tercero es sobre la Ruta Provincial 7s, cerca del club Universitario. Por el momento, acá tenemos trabajos vinculados al movimiento de suelo y a la ejecución de una alcantarilla transversal. Mientras que cuarto frente de obra es el que irá progresando con la construcción de rotondas sobre las rutas nacionales 8 y 33. Por el momento se está coordinando con la Dirección Nacional de Vialidad para poder ejecútalas”, resumió.

“Nos alegramos muchísimo por toda la ciudad de Venado Tuerto, por todo el sur de la provincia. Desde Santa Fe, con el Gobernador Maximiliano Pullaro y con todo el equipo de Vialidad Provincial, estamos siguiendo de cerca cada obra en cada punto de nuestra provincia, a lo largo y a lo ancho, de norte a sur. El Gobierno de Santa Fe presente en todas las regiones con obra pública de calidad y con transparencia”, agregó el ministro.

Cumplir con los tiempos

Según contó el intendente Leonel Chiarella, el primer sector a intervenir será la continuación del tramo existente, desde la avenida Eva Perón hacia la zona de Obras Sanitarias. Será más de un kilómetro y medio de asfalto.

“Está obra sigue avanzando a buen ritmo desde su inicio en enero de 2025 y forma parte del Plan Estratégico, donde fue definida por los vecinos como una obra prioritaria. Estamos hablando de una vía de conexión muy importante y de una obra histórica, que no solo va a descomprimir el tránsito urbano, sino que va a generar desarrollo y proyección para el crecimiento ordenado de la ciudad”, remarcó Chiarella.

En ese sentido, destacó la articulación con el Gobierno de Santa Fe y la alineación con otras obras emblemáticas. “Es una obra muy completa, pensada para una ciudad que viene creciendo con fuerza. Ya era el momento de contar con esta infraestructura vial”, indicó.

Este proyecto se complementa con la pavimentación de calle Comandante Espora, consolidando el desarrollo hacia el sector norte. “La Circunvalación va a ser una atracción para que la planificación urbana continúe expandiéndose hacia esa zona. Es clave para el futuro”, subrayó el mandatario venadense.

Finalmente, expresó su reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, “por hacer posible esta obra tan importante. Es un sueño que empieza a hacerse realidad”.