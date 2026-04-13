Venado Tuerto: Capacitación para mejorar intervención en violencia de género

El Gobierno de la provincia de Santa Fe llevó adelante en Venado Tuerto una jornada de capacitación destinada a fortalecer las estrategias de intervención frente a situaciones de violencia por razones de género. La actividad estuvo dirigida a equipos locales, coordinadoras y promotoras territoriales de distintas localidades del sur provincial, con el objetivo de mejorar la respuesta estatal y consolidar el trabajo en red.

La propuesta, denominada “Herramientas para la Intervención en Situaciones de Violencia por Razones de Género”, fue impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y apuntó a brindar herramientas concretas para optimizar el abordaje territorial, promoviendo intervenciones integrales, articuladas y adaptadas a la realidad de cada comunidad.

Durante la jornada se trabajó sobre la identificación y eliminación de barreras de discriminación, así como en la construcción de diagnósticos locales a partir del relevamiento de recursos y redes existentes. En ese marco, se destacó la importancia de avanzar en la descentralización de las políticas públicas de género, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

Asimismo, se abordaron estrategias para mejorar los circuitos de intervención y la articulación interinstitucional, facilitando el acceso a los programas y recursos disponibles a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

La secretaria del área, Andrea Travaini, subrayó la relevancia de este tipo de instancias: “Estas jornadas nos permiten fortalecer el trabajo que se realiza en cada localidad, generando herramientas concretas para que los equipos puedan intervenir de manera integral y articulada ante situaciones de violencia por razones de género”.

En la misma línea, remarcó que “el fortalecimiento de las redes locales y la articulación entre instituciones son aspectos centrales para construir respuestas más eficaces y cercanas a las personas que atraviesan situaciones de violencia”, y sostuvo que estos espacios permiten compartir experiencias y consolidar circuitos de intervención en el territorio.

Amplia participación regional

La capacitación contó con la participación de equipos de género de Venado Tuerto, Sancti Spíritu, Villa Cañás, Labordeboy, Elortondo, Murphy, Santa Isabel, María Teresa, Hughes, La Chispa y Teodelina.

También formaron parte coordinadoras y promotoras de los Puntos Violetas de Christophersen, San Gregorio, Carmen, Firmat, Melincué, San Eduardo, Maggiolo, Cañada del Ucle y Chovet, integrando una red territorial que busca garantizar el acceso a derechos y fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia por razones de género.