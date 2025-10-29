Venado Tuerto: Avanza la obra del Centro de Justicia Penal

La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó los nuevos avances en la construcción del Centro de Justicia Penal y del Centro Integrado de Seguridad de Venado Tuerto, obras que ya alcanzaron casi el 60% de progreso general y representan una inversión estratégica para fortalecer el sistema judicial y la seguridad en el departamento General López.

“Es un proyecto importante para nuestra región que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas de la provincia gracias a la decisión política del ministro Lisandro Enrico. No sólo va a mejorar el funcionamiento de la justicia, sino que también va a concentrar distintos organismos en un mismo espacio, con infraestructura moderna y accesible”, explicó Di Gregorio.

La legisladora detalló que en el edificio principal —que contempla subsuelos y tres plantas— se ejecutan tareas de instalación termomecánica, electricidad, colocación de gabinetes para hidrantes y terminaciones generales. En la planta baja se avanza con el cierre de piel de vidrio, mientras que en el tercer piso se trabaja en la estructura de fachada y en las instalaciones de agua y cloacas.

“Ver cómo la obra avanza mes a mes demuestra el compromiso del Gobierno provincial con Venado Tuerto y con todo el sur santafesino. Desde mi rol, estoy acompañando cada etapa y gestionando para que los recursos lleguen y la obra no se detenga”, señaló la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

En los primeros y segundos pisos se continúa con la colocación de vidrios y hormigón alivianado en pasillos y baños, y en paralelo se completan las cañerías de salida de los pozos de bombeo y conexiones generales.

El laboratorio forense, otra pieza clave del complejo, muestra importantes progresos: elevación de mampostería, instalación de agua, ejecución de revoques y colocación de premarcos y pisos. En los sectores técnicos se desarrollan tareas estructurales, molduras, instalación sanitaria completa y doblado de cubiertas en planta alta.

“Esta obra forma parte de una mirada integral sobre la seguridad. Un sistema judicial eficiente también requiere espacios adecuados, equipamiento y tecnología. Por eso, seguimos de cerca su ejecución, porque cada avance es un paso hacia una justicia más ágil y transparente”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.