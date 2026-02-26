Venado Tuerto: Allanamiento y detención en investigación por homicidio

La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Departamento Operativo de Investigaciones Distrito Venado Tuerto y Complejas – Región III, detuvo hoy a un hombre de 35 años en un procedimiento realizado en el marco de la causa por homicidio de César Payrú, con intervención del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Fiscal Dr. Luis Lagioia.

La investigación se inició el pasado 22 de febrero de 2026, cuando personal policial fue comisionado a inmediaciones de calle Neuquén entre Matheu y Pardal de la ciudad de Venado Tuerto, donde se halló un automóvil marca Peugeot modelo 207 y, en su interior, el cuerpo sin vida de César Javier Payrú, de 41 años, quien presentaba heridas en la zona del cuello.

Por disposición del fiscal interviniente, personal de la PDI realizó tareas investigativas, análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, y entrevistas a testigos, lo que permitió avanzar en la identificación del principal sospechoso en la causa.

En virtud de los elementos reunidos, se solicitó y obtuvo orden de allanamiento para un inmueble ubicado en Barrio Pedro Iturbide de Venado Tuerto.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la detención de un hombre de 35 años de edad, y al secuestro de teléfonos celulares, y otros elementos de interés que serán sometidos a pericias.

En el lugar trabajó además personal de la Sección Canes y de la División Científico Forense, quienes realizaron tareas propias de su especialidad y levantamiento de muestras de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo directivas del fiscal interviniente.