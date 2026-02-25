Venado Tuerto: 95 posibles denuncias en la primera apertura del año de los Buzones de la Vida

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, encabezó este miércoles la primera apertura de 2026 de los Buzones de la Vida, acto desarrollado en la Sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, en el que se recolectaron 95 posibles denuncias de delitos federales, como narcotráfico y trata de personas.

Además de Rocha, de la actividad participaron el director de Control Urbano, Fernando Salinas; el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; en representación del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli; los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Didier Bizet, Micaela Meinero, Gisela Pouillastrou y Carlos Jordán; Marcelo Laiño, en representación del Obispado, y la auxiliar de Fiscalia Federal Rocío Estrada.

“Haber recolectado 95 posibles denuncias significa que esta herramienta es confiable, que los vecinos se han apropiado de ella como un canal para poder denunciar de forma anónima, y al mismo tiempo recibimos la respuesta de la justicia sobre los procesos que se inician a partir de los Buzones de la Vida. El anonimato, la confianza, la transparencia en el proceso, generan que la gente se vuelque al uso de esta herramienta”, señaló Rocha.

Por su parte, Estrada valoró la importante respuesta de la ciudadanía “esto nos demuestra el compromiso del vecino venadense que confía en esta herramienta. Desde la Fiscalía Federal impulsamos investigaciones y nos han dado resultado, porque son datos certeros los que aportan los vecinos”.

La funcionaria judicial también planteó la necesidad de avanzar sobre la erradicación de la trata de personas que “es un delito que sigue vigente y es muy importante para la Justicia Federal, y estamos en la lucha contra eso al igual que contra el narcotráfico”.

Las 95 presentaciones anónimas de los vecinos fueron colocadas en sobres que, con la inscripción “Venado Tuerto-Buzón de la Vida-95 sobres”, fueron llevados a la Fiscalía Federal por la auxiliar Estrada.

Buzones de la Vida

Los ocho Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus (Centro Territorial de Denuncias), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Juicio acusatorio en Venado

A modo de adelanto, Estrada anunció que la semana próxima, “a partir del lunes, se desarrollará en Venado Tuerto el primer juicio acusatorio. El tribunal sorteado a tal efecto viajará a la ciudad el lunes, martes y miércoles, y se trata de un procedimiento realizado por la Guardia Vial el año pasado”.

El juicio se desarrollará en la sede del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con audiencia públicas, donde estarán representados la Sede Fiscal Descentralizada y el tribunal oral compuesto por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci.