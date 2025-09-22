Tras pedido de la Justicia Federal comenzaron a reparar la Ruta Nacional 8

La senadora provincial Leticia Di Gregorio celebró un nuevo avance derivado de la medida cautelar urgente que interpuso ante la Justicia Federal, que obliga al gobierno de Javier Milei a reparar las arterias nacionales del departamento General López, en esta caso se trata de la Ruta 8.

La legisladora, comentó que este lunes la concesionaria Corredores Viales SA y la DNV (Dirección Nacional de Vialidad) dieron inicio a trabajos de bacheo sobre la traza de la ruta nacional Nº 8, en el tramo que conecta Venado Tuerto con la ruta provincial Nº 14. La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad en una de las zonas más deterioradas y transitadas de la región.

“Estaba previsto que los trabajos inicien la semana pasada, dadas las condiciones climáticas se pospusieron e iniciaron este lunes. Las tareas de bacheo se realizaran puntualmente en el sector entre Venado Tuerto y el cruce con la 14, donde la situación es crítica y hasta tuvo que intervenir Vialidad Provincial en su momento”, informó la senadora Leticia Di Gregorio.

La representante del departamento General López subrayó que las lluvias recientes profundizaron el deterioro de la calzada, con agua acumulada sobre la cinta asfáltica. “Es una buena noticia que se hagan estas tareas y vamos a seguir de cerca los trabajos para constatar el cumplimiento”, adelantó Di Gregorio.

La senadora también reconoció el rol del juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien sumó recomendaciones vinculadas a la iluminación y señalización de la curva de Pastorino. “Él lo sigue muy de cerca con sugerencias que valoro y agradezco enormemente, porque sin el apoyo de la Justicia esto no sería posible”, destacó.

“Este es otro paso importante que logramos para nuestros vecinos. La medida cautelar sigue dando resultados y demuestra que la gestión, con decisión política y respaldo judicial, puede lograr que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.